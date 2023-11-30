На престижную награду номинированы 8 футболистов. Среди авторов голов место нашлось и футболисту сборной Украины.

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Лучшие голы АПЛ в ноябре

В матче 12 тура Английской Премьер-лиги Арсенал – Бернли (3:1) Александр Зинченко забил невероятный гол, который установил окончательный счет встречи. Украинец мощно провел тот поединок, за что попал в команду недели. Теперь он претендует еще и на признание именно за голевое действие.

Помимо 26-летнего левого защитника "канониров" на награду претендуют: Мохаммед Кудус, Камерон Арчер, Пабло Сарабия, Симон Адингра, Рахим Стерлинг, Майкл Олисе и Алехандро Гарначо.

Последний из этого списка, вполне возможно, отличился лучшим голом сезона, когда забил ударом через себя в ворота Эвертона.

Смотрите видео лучших голов АПЛ в ноябре

Отметим, что в сезоне-2023/2024 Александр Зинченко провел 18 матчей во всех турнирах за "канониров", в которых отличился 1 голом.

Справка. Следующий поединок Арсенал сыграет 2 декабря против Вулверхэмптона, стартовый свисток раздастся в 17:00.