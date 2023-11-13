В нее вошли игроки сразу из десяти разных клубов. Только Вест Хэм имеет двух представителей благодаря камбеку против Ноттингем Форрест.

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Зинченко сменил Миколенка в команде недели

Место там нашлось и украинскому футболисту. Несмотря на то, что Виталий Миколенко забил гол и имел все шансы в третий раз подряд оказаться в символической сборной – этого не произошло. Но, что приятно, его сменил другой игрок сборной Украины.

Александр Зинченко также отметился эффектным взятием ворот соперника, за что получил отметку 8.8. В течение матча он сделал 1 удар в створ ворот, отдал 94 передачи, из которых 87 процентов были точными, однажды удачно пошел в дриблинг, отдал один ключевой пас, выиграл 7 воздушных дуэлей и 5 раз отобрал мяч.

Лучшим же в туре стал партнер Ильи Забарного по Борнмуту Доминик Соланке. Он сделал дубль, который помог "вишням" сотворить сенсацию и победить Ньюкасл. За это форвард был оценен в 9.2 балла.



Зинченко попал в команду недели в АПЛ / скриншот с сайта Whoscored.com

Интересно. Таким образом, 3 тура подряд в команде недели АПЛ лучшим левым защитником становится украинский футболист.

В следующем туре Арсенал сыграет против Брентфорда, а Эвертон будет определять более сильного в поединке против Манчестер Юнайтед. Возможно, серия продолжится?