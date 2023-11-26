В воскресенье, 26 ноября, в 13-м туре чемпионата Англии Эвертон Виталия Миколенко принимал на "Гудисон Парк" Манчестер Юнайтед. Гости очень быстро открыли счет в матче, пишет 24 Канал.

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На 3-й минуте поединка "красные дьяволы" провели стремительную атаку. Защитник МЮ Диогу Далот выполнил отличную передачу в штрафную "ирисок" на Алехандро Гарначо. 19-летний аргентинец невероятным ударом "ножницами" открыл счет во встрече.

Видео фантастического гола Гарначо

Этот гол напомнил шедевр легендарного Уэйна Руни. 12 февраля 2011 года в манчестерском дерби нападающий Юнайтед забил победный мяч на 78-й минуте.

Видео гола Руни