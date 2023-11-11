Арсенал – Бернли 3:1

Голы: Троссар, 45+1, Салиба, 57, Зинченко, 74 – Браунхилл

Главный тренер "канониров" Микель Артета в матче против Бернли доверил место в стартовом составе Александру Зинченко. Украинец оправдал надежду наставника результативной игрой, пишет 24 Канал.

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Хозяева поля долго не могли поразить ворота соперника. Лишь на 45+1 минуте матча гол в раздевалку забил Леандро Троссар. Бельгиец головой удачно направил мяч под левую стойку.

"Бордовые" отыгрались в начале второй 45-минутки. Хавбек Бернли Браунхилл с помощью рикошета пробил голкипера Арсенала Рая.

Однако сразу же "канониры" вышли вперед. Троссар выполнил угловой, который головой замкнул Уильям Салиба.

А победную точку в поединке поставил Александр Зинченко. Украинец подключился к розыгрышу углового и эффектным ударом отправил мяч в сетку ворот Бернли.

Видео гола Зинченко

За 7 минут до завершения основного времени красную карту получил игрок Арсенала Фабиу Виейра. Однако это удаление не повлияло на конечный результат матча.

В итоге Арсенал одержал победу над Бернли со счетом 3:1. Александр Зинченко отыграл весь матч и отличился первым результативным действием в сезоне. Кстати, это второй гол украинца в АПЛ и 4-й в английской карьере.

Видеообзор матча Арсенал – Бернли