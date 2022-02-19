Каждый год посреди сезона в НБА проходит Матч всех звезд. Это событие давно является не столько спортивным мероприятием, сколько возможностью для топовых баскетболистов подтвердить свой статус. Ранее команды делились по географическому принципу (игроки команд Западной конференции играли против соперников с Востока), однако в последние годы несколько изменили формат – теперь два лучших игрока по очереди выбирают себе в команду игроков (почти как в школе) из списка, составленного болельщиками, тренерами и журналистами.

Кто же в этом году выйдет на паркет в Кливленде? И кто из суперзвезд пропустит это событие из-за травм или плохой формы? Давайте разбираться, кто есть кто в баскетбольной галактике.

Суперзвезды

Изначально этот список был существенно шире, однако если говорить о тех, кто определяет лицо НБА и являются настоящими лидерами, на ум придет четыре фамилии: нынешние капитаны Леброн Джеймс (Лос-Анджелес Лейкерс) и Кевин Дюрант (Бруклин Нетс), а также Яннис Адетокунбо (Милуоки Бакс) и Стефен Карри (Голден Стэйт Уорриорз). Хотя бы один баскетболист из этого короткого списка играл в финалах начиная с 2011 года, а за последнее десятилетие лишь в 2019 году чемпионство выиграла команда, в которой не было хотя бы кого-то из этого списка.

Леброн Джеймс – король современной НБА. Так, в этом году его команда сейчас борется за плей-ин (дополнительный отборочный турнир) и проигрывает больше матчей, чем одерживает побед. Однако в свои 37 лет Леброн – главная звезда Лос-Анджелеса и не только, два десятка матчей подряд забрасывает по 25+ очков и делает все возможное, чтобы спасти ситуацию (так, текущая форма команды не в последнюю очередь вызвана обменом ряда игроков-ролевиков на суперзвезду Расселла Уэстбрука, у которого получается откровенно провальный сезон).

В конце концов, Джеймс скорее всего в следующем году побьет (если обойдется без серьезных травм) вечный рекорд НБА по количеству набранных очков, а еще, скорее всего, дождется прихода в лигу своего сына и попытается сыграть с ним в одной команде перед тем, как завершить карьеру.

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У Кевина Дюранта в этом году похожая ситуация – команда, в которой на бумаге было три суперзвезды, на деле после травмы самого Кейди развалилась. С Дюрантом в составе они шли в лидерах Востока, без него потерпели 11 (!) поражений подряд – кажется, это лучший индикатор того, какую роль Дюрант играет в Бруклине. К сожалению, второй раз подряд Дюрант становится капитаном команды на МВЗ, однако из-за травмы вынужден пропустить матч.

Главные звезды НБА: Адетокунбо, Карри, Дюрант и Джеймс / Фото GettyImages

У Стефа Карри сезон двоякий – с одной стороны "Шеф" побил рекорд по количеству точных трехочковых бросков (и вообще, Карри – лицо трехочковой революции, после него немало детей посмотрели на игру иначе – не нужно иметь рост 2,10 метра, чтобы стать дважды подряд лучшим игроком лиги и выиграть три чемпионства), а его команда после двух лет травм лидеров снова на коне и является одним из главных претендентов на чемпионство в этом сезоне. С другой стороны в последние два месяца Карри ощутимо сдал, и журналисты задают вопросы – это экономия сил перед решающей частью чемпионата, влияние травмы другого важного игрока Ворріорс Дреймонда Грина, или банальная старость? Однако даже в худшие дни магия имени Карри заставляет бегать за ним двух а то и трех игроков соперника.

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Яннис Адетокунбо – здесь все просто, два сезона подряд грека признавали самым ценным игроком лиги, однако Милуоки постоянно постигали неудачи в решающих играх. Зато в прошлом сезоне Яннис и его команда решила сэкономить силы в регулярном чемпионате, чтобы в матчах на вылет наконец-то получить желанные кольца чемпионов – впервые за 50 лет для команды из штата Висконсин. И в этом году несмотря на бешеную конкуренцию на Востоке, Милуоки считают одним из главных претендентов на победу.

Шикарная комбинация Карри и Адетокунбо на Матче всех звезд-2019: видео

Не альфы и беты

Эти баскетболисты могли бы пополнить ряды суперзвезд, если бы не одно (или два) но.

Никола Йокич (Денвер Наггетс) и Джоэл Эмбиид (Филадельфия Севенти Сиксерс) являются двумя главными претендентами на звание самых ценных игроков сезона, оба пытаются тянуть свои клубы при отсутствии других звезд команд (травмирован Мюррей в Денвере / Бен Симмонс, который бастовал весь сезон и таки добился обмена в другую команду), обеим это удается с переменным успехом, но без них и Денвер и Филадельфия были бы не на 5-6 местах, а видимо на 10-11. Обоим не хватает совсем немного, чтобы стать суперзвездами – нужно просто выигрывать чемпионский титул (желательно уже в этом году).

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В эту же категорию отнесем и бывших одноклубников. Крис Пол (сейчас играет за Финикс Санз) и Джеймс Харден (в феврале перешел к Эмбиду в Филадельфию) еще в 2017 году играли вместе в Хьюстоне и пытались бросить вызов гегемонии Карри и его Голден Стэйт Уорриорз, но потом их дороги разошлись (говорят, по инициативе Хардена – мол, это он настоял, чтобы Пола обменяли из команды). Оба с этого времени сменили уже по две команды. Что интересно, хоть Пол и старше, однако в последние годы он получает значительно лучшую прессу и помог Финиксу превратиться из худшей команды лиги (окей, есть еще Сакраменто) в финалиста прошлого сезона. Зато младший Харден в последние годы выглядит тенью себя эпохи Хьюстона – возможно, виной этому являются стрип-клубы Нью-Йорка (Харден известен своими походами в заведения такого пошиба), или же шалфей, которым окуривал площадку его бывший коллега Кайри Ирвинг (о нем еще вспомним). Хочется верить, что переход в Филадельфию поможет Хардену вернуть свою форму. И буквально за несколько дней до Матча всех звезд стало известно, что Харден таки пропустит игру из-за своей травмы.

Магия баскетбола от Криса Пола: видео

Сверхновые звезды

В этом году на Матче всех звезд будет немало молодежи, которая за несколько лет уже наделала шума. Прежде всего на ум приходит Джа Морант – он стал всего лишь вторым игроком Мемфис Гризлис, которые сыграют на МВЗ, сами же Медведи в этом году с отрывом идут третьими на Западе и удивляют всех аналитиков своей игрой. Вместе с ним в основе выйдут Джейсон Тейтум (Бостон Селтикс) и Трей Янг (Атланта Хокс). Оба, несмотря на свой возраст, уже являются не просто лидерами своих команд, но и выводили их в финал Восточной конференции (Бостон там играл в 2018, Атланта – в 2021). А еще к игре обоих в этом сезоне есть серьезные вопросы, что не помешало им попасть в основу команды на матчи всех звезд.

В противовес им словенец Лука Дончич уже третий сезон подряд является не только главной звездой Даллас Маверикс, но и многими специалистами оценивается как будущее лицо НБА. Дело за малым – пройти дальше первого раунда матчей на вылет. В этом году на Западе есть минимум 3 команды, которые выдаются сильнее Далласа, поэтому Дончичу и его товарищам по команде придется изрядно попотеть.

Лука Дончич и Трей Янг / Фото GettyImages

К этому же списку отнесем и Дариуса Гарленда из Кливленд Кавальерс. Еще полгода назад никто не ожидал, что он попадет на игру, несмотря на то, что именно в Кливленде состоится Матч всех звезд. В этом сезоне Гарленд по-настоящему раскрылся на полную (возможно, из-за травмы другой молодой звезды команды Колина Секстона, ведь теперь не приходится делиться мячом), а Кливленд впервые за последние два десятка лет может выйти в плей-офф без Леброна Джеймса. Немалый вклад в нынешний успех Кливленда вносит и другая молодая звезда – центровой Джарретт Аллен, который в этом году бьет собственные рекорды по очкам, подборам, передачам, а также минутам на паркете. Аллен заскочил на последнюю подножку вагона, заменив на Матче всех звезд травмированного Хардена.

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Взошла на Востоке и еще одна звездочка – ЛаМело Болл, который играет за Шарлотт Хорнетс, кажется лучшим из всего семейства (его старший брат довольно неплохо играет за Новый Орлеан, младший брат также может в ближайшее время попасть в НБА, ну а его, скажем так, экстравагантный отец, по его же словам, мог бы обыграть Майкла Джордана и вообще любого один-на-один). Недаром именно Болла признали лучшим новичком прошлого сезона. Сами же Шарлот достаточно ярко начали чемпионат, однако понемногу сползают в турнирной таблице, так что вызов на МВЗ выглядит авансом на будущее.

Если вернуться на Запад, то здесь также есть несколько ярких имен, кроме Моранта. Среди старших нужно упомянуть Донована Митчелла (главную звезду Юты Джаз) и Девина Букера (Финикс Санс). И Донован, и Девон уже сделали имя в лиге, обоих с радостью взяла бы любая команда. Юта и Финикс прошлого сезона закончили регулярку на первых двух позициях, а вот в матчах на вылет у команд сложилось по разному – Юта вылетела во втором раунде (слишком уж их стиль не подходит для плей-офф), зато Финикс с Букером и его наставником Крисом Полом вышел в финал, где с достойной игрой все же уступил Милуоки.

Донован Митчелл защищается против Девина Букера / Фото GettyImages

Вспомним и новичка на матчах такого уровня – Деджанте Мюррея из Сан-Антонио Сперс. С каждым годом Мюррей прибавляет в игре и сейчас он – главная звезда Сан-Антонио, а еще молодой защитник в этом году лидирует по количеству перехватов в среднем за игру во всей НБА.

Вторые звезды / рабочие лошадки

Игроки из этого списка – такие себе "Робины" при "Бэтманах", о которых говорилось выше.

Верным оруженосцем Адетокунбо в чемпионской команде является Крис Миддлтон, причем он часто выходит из тени греческой суперзвезды и может единолично решить судьбу матча. Именно его прогресс (а также обмен топового защитника Джру Холидея) позволил Милуоки завоевать титул в прошлом сезоне. Ну и еще немного – огромные кроссовки Дюранта, который минимально наступил на линию в решающем матче второго раунда.

Эндрю Уиггинс в не совсем далеком 2014 году был выбран под первым номером на драфте (99,9% игроков попадают в НБА именно через драфт), однако до этого сезона о его звездности никто и не говорил – настолько неубедительно он выступал в Миннесоте. Однако переход в Голден Стэйт Уорриорз под крыло Стефа Карри (а также других звезд ГСУ и тренера Стива Керра) изменил если не все, то очень много, хотя многие считают, что Эндрю не дотягивает до уровня игрока стартового состава команды всех звезд. Однако сила ГСУ в последние 7 лет (за исключением двух сезонов, когда половина команды сидела в лазарете, а вторая – только из него выходила) и заключалась в том, что едва ли не каждый баскетболист основы играл на уровне суперзвезды.

Невероятные слэм-данки Уиггинса через бывшего партнера: смотрите видео

Сюда же отнесем бывшего одноклубника Уиггинса по Миннесоте Тимбервулвз, Карла-Энтони Таунса. В этом году его команда имеет шансы попасть в плей-офф (на фоне травм соперников и собственной приличной игры), а Таунс является ее лидером.

Вспомним и еще одного бывшего игрока Минесоты – Джимми Батлера, который уже несколько сезонов играет в Майами Хит. Джимбо, как его еще называют, является идеальным примером звезды-труженика, которая себя сама сделала. В лигу он пришел далеко не топовым студентом, однако благодаря трудолюбию (то, чего не хватало в той Миннесоте Уиггинсу и Таунсу) он стал лицом Майами и остановился за шаг до кольца в 2020 году. В этом году Майами идет среди лидеров Востока, как знать, вдруг у Батлера опять все сложится?

В паре Демар Дерозан – Зак Лавин (оба играют за Чикаго Буллз) первой звездой можно считать все же больше Дерозана, однако их трудно разделить. Демар в этом году напоминает лучшую версию себя времен Торонто и снова является одним из лучших на Востоке на своей позиции (еще и к счастью играет в различных конференциях со своим "криптонитом", Леброном Джеймсом, от команд которого он регулярно страдал всю свою карьеру). Лавин же наконец попадает не только в нарезки лучших моментов дня, но и действительно играет на уровне звезды НБА.

Дуэт с Чикаго / Фото GettyImages

Руди Гобер за последние годы не только регулярно завоевывает титул лучшего игрока защитного плана (и максимальный контракт), но и тонны критики – ведь его достаточно ограниченный стиль игры помогает Юте Джаз в регулярной части чемпионата, но превращается в якорь в матчах на вылет. В этом году джазмены в регулярке играют слабее, чем обычно – как знать, возможно они переняли тактику Милуоки и решили усыпить бдительность конкурентов?

Последний в этом списке – Фред Ванвлит из Торонто Рэпторс. Фред был важным элементом чемпионского пазла в 2019 году, на волне эйфории после рождения сына бомбардировал кольцо соперников с дальней дистанции. Прошлый сезон и начало этого у Торонто не задалось, однако после нового года единственная канадская команда в Лиге вновь начала штамповать победы одну за другой.

Кто попал на Матч всех звезд в альтернативной реальности

У Кавая Леонарда (Лос-Анджелес Клипперс) и его соседа Энтони Дэвиса (Лос-Анджелес Лейкерс) похожая ситуация: оба уже имеют чемпионские кольца, а еще оба – "хрустальные" игроки, поэтому регулярные травмы мешают им стать номером 1 в лиге. Дэвис, который вместе с Леброном в добром здравии доминировали в 2020 году, уже вернулся в строй после очередной травмы (хотя результаты его Лейкерс до сих пор поражают со знаком минус), зато участие Кавая в этом сезоне до сих пор под вопросом (правда, Клипперс и без Кавая, и без второй звезды Пола Джорджа опережают на одну позицию своих заклятых врагов-соседей). И именно из-за травм оба «пролетели» над нынешним Матчем всех звезд, но не вспомнить о них в этой статье было бы преступлением.

Если бы не травмы, мы бы могли на Матче звезд снова увидеть минимум 4 игроков одной команды (да, это снова были бы Голден Стэйт Уорриорз). Однако Дрэймонд Грин после Нового года травмировался и хотя был выбран на Матч, вынужден его пропустить. Зато Клей Томпсон наконец вернулся на площадку после почти тысячи дней простоя – две травмы едва не поставили крест на его карьере, но Клей вернулся и последние игры показывают – он действительно вернулся и готов к очередному походу за титулом. Если до конца сезона Карри, Томпсон, Грин и Уиггинс не получат новых травм – их Уорриорз будут главным претендентом на титул.

Как встречали Томпсона после 941 дней "отдыха": видео

К сожалению, травмы постигли еще нескольких суперзвезд. Например, Пола Джорджа, напарника Леонарда по Клипперс. Без них двоих Клипперс оправдывает свое название, барражируя в районе 8го места на Западе. Призрачные шансы на плей-офф в этом году в Портленд Трэйл Блэйзерс, которые остались без Дамиана Лилларда, который за свою карьеру 6 раз играл на Матче всех звезд. Еще хуже ситуация на Востоке у Вашингтон Уизардс, которые будут доигрывать чемпионат без Брэдли Била, второго бомбардира прошлого сезона.

Есть еще несколько имен, которые хочется вспомнить в контексте Матча всех звезд. В частности, Кайри Ирвинг из Бруклин Нетс из-за нежелания вакцинироваться (в штате Нью-Йорк невакцинированным спортсменам команд-хозяев запрещают выходить на площадку) пропустил первую половину сезона. Впоследствии его все же вернули в команду (по крайней мере на выездные матчи), но без травмированного Дюранта и с демотивированным Харденом Нетс продолжили скатываться в пропасть. Будем откровенными – в этом году Кайри не наиграл по приглашению на Матч всех звезд.

Странные предматчевые ритуалы от Ирвинга: смотрите видео

Как не наиграл на него и австралиец Бен Симмонс, новый одноклубник Кайри. Сезон Симмонс должен был начать в Филадельфии, однако обиделся, что на него спустили всех собак за проигрыш во втором раунде Атланты (доля его вины в проигрыше все же была) и объявил бойкот: "я готов играть в 29 из 30 команд НБА". Посмотрим, как сложится судьба Симмонса в новой команде (и как сложится судьба Хардена, на которого обменяли австралийца).

Ну и завершим рассказ фамилией Расселла Уэстбрука. Еще год назад к нему все относились довольно скептически, но признавали одним из топ 20 (возможно, топ 30) чемпионата, за него Лос-Анджелес Лейкерс отдали половину царства трех игроков основы, чтобы получить свое супертрио Джеймс – Дэвис – Уэстбрук, однако сейчас все выглядит печально (и немного смешно).

Рассел Уэстбрук и его крайне неудачные броски: курьезное видео