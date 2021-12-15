В матче против Нью-Йорка Карри реализовал свой 2 974-й трехочковый бросок. Он реализовал бросок за 7,28 секунды до конца первой четверти.
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Карри удалось опередить предыдущего рекордсмена Рэя Аллена (2 973 попадания).
Список рекордсменов
1. Стефен Карри– 2 974
2. Рэй Аллен – 2 973
3. Реджи Миллер – 2 560
4. Джеймс Харден – 2 509
5. Кайл Корвер – 2 450
6. Винс Картер – 2 290
7. Джейсон Терри – 2 282
8. Джамал Кроуфорд – 2 221
9. Пол Пирс – 2 143
10. Дамиан Лиллард – 2 109
11. Леброн Джеймс – 2 023
Видео рекордного броска Карри
Эксперт ESPN Кирк Голдсберри опубликовал диаграмму со всеми трехочковыми попаданиями Карри.
Попадания Карри / Фото twitter.com/kirkgoldsberry
На рекорд Карри отреагировал звездный баскетболист Лейкерс ЛеБрон Джеймс.
"Только что приземлился в Далласе, чтобы увидеть, как Стефен Карри побил рекорд, который сделал его еще круче. Он сделал это! Поздравляю брата! Это невероятно", – написал Джеймс в твиттере.