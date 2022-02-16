Причиной для переноса матча стала угроза российской агрессии, из-за которой немалое количество легионеров покинули украинские клубы. Матч звезд должен был проходить в формате Украина – Легион. Пока возможности провести такой матч нет.

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"Матч Звезд 2022 был запланирован на 19 февраля в киевском Дворце спорта в формате Украина – Легион. Но учитывая объективные причины, связанные со временным отъездом большого количества украинских легионеров, провести мероприятие на должном высоком уровне 19 февраля невозможно", – говорится в заявлении Федерации баскетбола Украины.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, потому что мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.

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Федерация баскетбола Украины приняла решение о переносе Матча звезд на 10 апреля.

Как заверили в ФБУ, все главные хедлайнеры праздника уже подтвердили свое участие в этом событии.