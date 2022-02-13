Рекордный бросок

Карим Абдул-Джаббар за свою карьеру в НБА набрал 44 149 очков. ЛеБрон Джеймс в матче против Голдена Стейта превзошел этот показатель. Теперь в его активе 44 152 очка.

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Однако речь идет о матчах регулярного чемпионата и раундах плей-офф.

За очками только в матчах регулярного чемпионата Джеймс пока находится на третьем месте. Там и дальше лидирует Абдул-Джаббар, у которого 38 387 очков. На втором месте Карл Мэлоун – 36 928 очков. У Джеймса 36 526 очков.

При этом Джеймс является рекордсменом по набранным очкам в матчах плей-офф – 7631 очко в 266 матчах.

Видео лучших моментов ЛеБрона Джеймса в матче против Голден Стейт