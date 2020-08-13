Главный тренер " Аталанты "Джан Пьеро Гасперини прокомментировал печальную для своего клуба развязку в поединке 1/4 финала Лиги чемпионов с "Пари Сен-Жермен" (1:2).

По словам итальянца, он все же получил удовольствие от еврокубкового сезона, хотя и обидно вылетать после камбэка соперника. Его слова цитирует Sky Sport Italia.

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"Больше всего сожалеем о том, что мы были близки к проходу дальше и думали, что сможем достичь этой невероятной цели. Но все же остается удовольствие, что мы провели отличную кампанию в Лиге чемпионов, играя против лучших команд Европы и постоянно совершенствуясь. Могу лишь поблагодарить ребят за этот сезон", – заявил Гасперини.

Есть разочарование, потому что мы были так близки. Мбаппе и Неймар в определенный момент оживили игру ПСЖ, они одни из лучших игроков в мире. Мы могли бы пропустить раньше, и это было бы лучше, потому что проигрывать в дополнительное время гораздо обиднее. После очень тяжелой и изнурительной серии матчей мы сделали все, что могли.

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