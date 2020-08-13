Головний тренер "Аталанти" Джан П'єро Гасперіні прокоментував сумну для свого клубу розв'язку в поєдинку 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з "Парі Сен-Жермен" (1:2).

За словами італійця, у нього все ж є задоволення від єврокубкового сезону, хоча і прикро вилітати після камбека суперника. Його слова цитує Sky Sport Italia.

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"Найбільше шкодуємо про те, що ми були близькі до проходу далі і думали, що зможемо досягти цієї неймовірної мети. Але все ж залишається задоволення, що ми провели відмінну кампанію в Лізі чемпіонів, граючи проти найкращих команд Європи і постійно вдосконалюючись. Можу лише подякувати хлопцям за цей сезон", – заявив Гасперіні.

Є розчарування, тому що ми були так близькі. Мбаппе і Неймар в певний момент оживили гру ПСЖ, вони одні з найкращих гравців у світі. Ми могли б пропустити раніше, і це було б краще, тому що програвати в додатковий час набагато прикріше. Після дуже важкої і виснажливої серії матчів ми зробили все, що могли.

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