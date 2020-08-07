В пятницу, 7 августа, "Динамо" сыграет первый контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону. Соперником киевлян в этом матче будет представитель Второй лиги ровенский "Верес".

Сам поединок пройдет на одном из полей клубной базы "Динамо" в Конча-Заспе. Видеотрансляция встречи не запланирована, пишет официальный сайт "бело-синих".

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Матч с "Вересом", который начнется в 17:00, станет первым для Мирчи Луческу на посту главного тренера "Динамо", но 3 августа "бело-синие" под руководством своего нового наставника провели двустороннюю игру.

С кем еще сыграет "Динамо"

Telegram-канал "Динамо Inside" информирует, что у команды Мирчи Луческу запланированы еще три спарринга.

"Кроме "Вереса", достигнута договоренность о проведении спаррингов с "Десной", "Колосом" и "Олимпиком". Место проведения остается неизменным – НТБ "Конча-Заспа", – говорится в сообщении.