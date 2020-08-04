Центральный защитник "Динамо" Мохаммед Кадири вернется в тульский "Арсенал", цвета которого он защищал в 2018-м и 2019 годах.

24-летний полузащитник из Ганы на правах аренды перейдет в российский "Арсенал", сообщает Telegram канал Artеm Frankov official.

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"Город самоваров, пряников и оружия. Забирает свой подарок обратно", – говорится в сообщении Telegram-канала "Динамо Киев Inside".

Позже это сообщение расшифровал главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков. "Перевожу: Кадири – аренда в "Арсенал "Тула", – пояснил журналист.

Несколько дней назад сам Кадири в переписке с фанатами в соцсетях намекнул на свое возвращение в "Арсенал".

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