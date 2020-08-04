Киевское "Динамо" отдаст футболиста в чемпионат России
Центральный защитник "Динамо" Мохаммед Кадири вернется в тульский "Арсенал", цвета которого он защищал в 2018-м и 2019 годах.
24-летний полузащитник из Ганы на правах аренды перейдет в российский "Арсенал", сообщает Telegram канал Artеm Frankov official.
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"Город самоваров, пряников и оружия. Забирает свой подарок обратно", – говорится в сообщении Telegram-канала "Динамо Киев Inside".
Позже это сообщение расшифровал главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков. "Перевожу: Кадири – аренда в "Арсенал "Тула", – пояснил журналист.
Несколько дней назад сам Кадири в переписке с фанатами в соцсетях намекнул на свое возвращение в "Арсенал".
Что известно о карьере Кадири
- Кадири перешел в "Динамо" с австрийской "Аустрии", а в России выступал на правах аренды.
- Но стать основным в столичном клубе он не смог ни при Хацкевиче, ни при Михайличенко.
- В завершившемся сезоне 24-летний футболист провел 16 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился, зато успел заработать четыре предупреждения и одну красную карточку.
- Transfermarkt.com оценивает ганского футболиста в 1,6 млн евро.