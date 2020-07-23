Легендарный футболист "Шахтера" Андрей Воробей прокомментировал назначение Мирчи Луческу в киевское "Динамо". Румынский специалист подписал двухлетний контракт.

В интервью "Футбол news" Воробей назвал приход Луческу в "Динамо" непонятным. В частности, проблема в том, что Луческу возглавлял "Шахтер" – вечного соперника "бело-синих".

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"Для меня это непонятно. В футболе бывают разные случаи: "Барселона" – "Реал", примеры есть в европейских чемпионатах. Луческу добился многого в" Шахтере", отдал хорошие годы. А проходит некоторое время и он возглавляет вечного конкурента. Мне немножко непонятно", – сказал 41-летний Воробей.

Андрей, который является воспитанником "Шахтера" и провел более 200 матчей за "горняков", считает, что Луческу не будет исповедовать динамовский стиль.

Воробей убежден, что Луческу захочет видеть в "Динамо" иностранцев.

Я знаю его как специалиста. Он не будет исповедовать динамовский стиль. Луческу будет выбивать у клуба карт-бланш. У него будет направленность на латиноамериканцев. Но потянет ли "Динамо" это финансово?

– сказал Воробей.

После провального сезона "Динамо" готовится к кадровой чисткеи. В частности, президент Игорь Суркис анонсировал продажу и покупку футболистов.

Добавим, что первый официальный матч во главе "Динамо" Луческу проведет против "Шахтера" в матче за Суперкубок Украины. С "горняками" он 8 раз становился чемпионом Украины.