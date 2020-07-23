Легендарний футболіст "Шахтаря" Андрій Воробей прокоментував призначення Мірчі Луческу в київське "Динамо". Румунський фахівець підписав дворічний контракт.

В інтерв'ю "Футбол news" Воробей назвав прихід Луческу в "Динамо" незрозумілим. Зокрема, проблема в тому, що Луческу очолював "Шахтар" – вічного суперника "біло-синіх".

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"Для мене це незрозуміло. У футболі бувають різні випадки: "Барселона" – "Реал", приклади є в європейських чемпіонатах. Луческу домігся багато чого в "Шахтарі", віддав хороші роки. А проходить деякий час і він очолює вічного конкурента. Мені трошки незрозуміло", – сказав 41-річний Воробей.

Андрій, який є вихованцем "Шахтаря" і провів понад 200 матчів за "гірників", вважає, що Луческу не буде сповідувати динамівський стиль.

Воробей переконаний, що Луческу захоче бачити у "Динамо" іноземців.

Я знаю його як фахівця. Він не буде сповідувати динамівський стиль. Луческу буде вибивати у клубу карт-бланш. У нього буде спрямованість на латиноамериканців. Але чи потягне "Динамо" це фінансово?,

– сказав Воробей.

Після провального сезону "Динамо" готується до кадрової чистки. Зокрема, президент Ігор Суркіс анонсував продаж та придбання футболістів.

Додамо, що перший офіційний матч на чолі "Динамо" Луческу проведе проти "Шахтаря" у матчі за Суперкубок України. З "гірниками" він 8 разів ставав чемпіоном України.