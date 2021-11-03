Луческу уверен, что Динамо наиграло на ничью в матче с Барселоной

Динамо с минимальным счетом уступило Барселоне в 4 туре группового раунда Лиги чемпионов. Мирча Луческу прокомментировал поражение своей команды.

"Мы заслуживали ничью"

Румынский специалист поделился впечатлениями от ничейной игры, которая завершилась победой Барселоны. Мирча Луческу уверен, что Динамо спокойно могло отбирать очки у соперника в Лиге чемпионов.

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Чемпион Украины так и не забил ни одного гола в ворота соперников в нынешнем розыгрыше группового раунда Лиги чемпионов. Хотя моменты команда создавала.

Луческу заверил, что киевляне попали в очень сложную группу, где три клуба сильнее его команду.

Мы пытаемся подняться на их уровень, работаем, растем. Те голы, которые мы забиваем в чемпионате в таких же ситуациях, у нас не получается забивать здесь. Но я верю, что мы будем расти,

– отметил тренер Динамо.

"Мистер" заявил, что его подопечные наиграли на ничью во втором матче против Барселоны на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Считаю, что мы заслуживали ничью. Мы хорошо сыграли с Барселоной, на уровне с этой большой командой, мы заслуживали ничью. На этот раз мы играли смелее, чем в предыдущих матчах, увереннее контролировали мяч, увереннее шли в атаку,

– рассказал Луческу.

Игра Динамо в двух матчах против Барселоны

Сравнил Луческу матчи в Киеве и на "Камп Ноу". По его мнению, в первом поединке "бело-синим" не хватало смелости, уверенности: "Но мы хорошо организовали игру в обороне, а сильные стороны соперника пытались нейтрализовать. И это уже является положительным моментом. Проблемы возникали, когда мы владели мячом. Нам не хватало уверенности довести мяч до чужих ворот".

Первая встреча тоже завершилась минимальной победой Барселоны (1:0).

Во второй встрече мы сыграли гораздо смелее, а наши молодые защитники Сирота и Забарный хорошо выходили из обороны с мячом, хорошо разыгрывали лишнего и начинали атаки. В целом команда действовала увереннее. Я вижу в этом рост, вижу, что от игры к игре игроки приобретают опыт и уверенность в своих действиях. Уверен, что и с Баварией будет хорошая игра. Не уверен, что мы выиграем, но сыграем хорошо,

– подытожил румынский наставник.