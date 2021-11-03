Защита Динамо не помешала 19-летнему игроку

Ансу Фати стал автором единственного гола не только в составе Барселоны, но и в матче в целом. 19-летний нападающий каталонского клуба мощным ударом под перекладину прошил сетку ворот Георгия Бущана.

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Барселона снова минимально обыграла Динамо – 0:1. После матча в эфире Megogo герой клуба из Каталонии коротко поделился впечатлением от победы.

Он отметил, что победа над киевлянами очень важна для каталонцев. Команда осталась довольна игрой. На этом Барселона не планирует останавливаться, а будет пытаться получить положительный результат в двух следующих поединках.

Я забил очень важный для нашей команды гол, но благодаря работе всей команды,

– сказал Ансу.

Также его спросили, кого бы он мог выделить из защитников Динамо. Но Фати не смог назвать ни одной фамилии. Кажется, нападающий даже не заметил защитников столичного клуба.