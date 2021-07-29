Мирче Луческу – 76: что известно о тренере, который привел Динамо и Шахтер к "золотому дублю"

Румынскому тренеру Мирче Луческу 29 июля исполняется 76 лет. Второй год подряд румынский специалист празднует свой день рождения как тренер киевского Динамо. Краткую биографию именинника читайте на Спорт 24.

Краткая биография Мирчи Луческу

Мирча Луческу родился в Бухаресте (Румыния). Окончил спортивную школу № 2. Также румын имеет диплом Академии экономических наук.

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Его сын Разван Луческу в прошлом был голкипером, а после окончания карьеры пошел по стопам отца и стал тренером. Луческу – третий самый титулованный тренер в истории мирового футбола. Кавалер ордена Звезды Румынии.

Карьера игрока

После окончания спортивной школы в столице перешел в один из грандов румынского футбола – Динамо Бухарест.. В высшем дивизионе 18-летний нападающий дебютировал в июне 1964 года в матче против Рапида.

В сезоне 1968/69 забил 8 голов и провел на поле 28 игр в чемпионате и добился звания лучшего игрока Румынии-1969. Став основным нападающим в сборной Румынии, Луческу сыграл на чемпионате мира 1970 года, который проходил в Мексике.

Свою игровую карьеру Луческу заканчивал в клубе Корвинул (Хунедоара). Сыграл символическую прощальную игру за бухарестское Динамо 16 мая 1990 года.

Тренерская деятельность

Первым клубом в тренерской карьере специалиста стал "Корвинул" (Хунедоара), где работал играющим тренером.

Середняк румынского футбола вылетел из высшей лиги в сезоне 1979/80, а в следующем сезоне Луческу сумел вернуть хунедоарцев в Лигу А. Следующие два сезона были успешными для клуба под руководством румына. Команда заняла 6 и 3 места соответственно.

В 1981 году Луческу возглавил сборную Румынии. После тренерского периода в румынском Динамо специалист отправился в Италию. Там он тренировал ряд итальянских клубов: Пизу, Брешию и Реджину. В сезоне 1998/99 Луческу несколько месяцев был наставником миланского Интера. Далее работал тренером Рапида.

Лучшую репутацию Мирча Луческу получил в Турции, где проработал четыре года и сумел дважды стать чемпионом страны – с Галатасараем и Бешикташем. С первыми румын вошел в 1/4 Лиги чемпионов и получил Суперкубок Европы.

Луческу в Шахтере

18 мая 2004 года Луческу стал главным наставником "Шахтера". С тех пор команда за 8 лет получила 8 чемпионств, 6 Кубков Украины.

В сезоне 2008/09 Шахтер феерил на европейской арене, победив в финале немецкий Вердер, Луческу выиграл с дончанами Кубок УЕФА (сейчас Лига Европы) – первый еврокубковый трофей в истории клуба.



Мирча Луческу / Фото footboom.com

В свое время Мирча Луческу был одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Украины в феврале 2010 года. Кандидатуру румынского тренера поддерживал, в частности, президент ФФУ Григорий Суркис.

В 2011 году издал в Донецке автобиографическую книгу "Мирча Луческу. Моя шахтерская история".

21 мая 2016 года после победы в финальном матче за Кубок Украины покинул Шахтер.

Деятельность после Украины

В общем во главе Шахтера получил 22 титула и провел 573 официальных поединка в качестве тренера. Луческу – самый титулованный тренер в истории чемпионата Украины, заслуженный тренер Украины, полный кавалер ордена "За заслуги".

В конце мая 2016 года возглавил Зенит (Санкт-Петербург). Уже через год его контракт с клубом был расторгнут из-за неудовлетворительных результатов команды. После этого он возглавил сборную Турции, которая играла против Украины в отборе на Чемпионат мира 2018 года. В феврале 2019 года контракт с ним тоже был расторгнут и Луческу остался без работы.

Приход в Динамо и быстрая отставка

23 июля киевское "Динамо" официально сообщило, что новым наставником клуба назначен Мирча Луческу. Такое назначение вызвало шквал критики. Фанаты Динамо вспомнили все оскорбительные слова, которые он говорил о столичном клубе. Другие не могли понять, как после 12 лет в Шахтере можно возглавить ожесточенного соперника "горняков".

Впоследствии оказалось, что Луческу дважды после своей отставки в 2016 году пытался вернуться в Шахтер. Но дважды получал отказ.

Через четыре дня после назначения, 27 июля, румынские СМИ написали, что Мирча Луческу подал в отставку с поста главного тренера "Динамо".

Золотой дубль во главе Динамо

Уже в первом сезоне во главе киевлян Луческу смог выиграть все на внутренней арене. Тренер начал с победы над Шахтером в Суперкубке Украины (3:1).

Далее румынский специалист впервые с 2016 года вывел Динамо в групповой этап Лиги чемпионов.

Киевляне с Луческу выиграли чемпионат Украины впервые со времен Сергея Реброва и завоевали Кубок Украины. Новый сезон Динамо начнет с Луческу сразу на групповом этапе Лиги чемпионов.

Луческу стал первым тренером, который выигрывал чемпионат Украины с двумя разными клубами. Также румын первый специалист, который приводил к "золотому дублю" Шахтер и Динамо.



Фото ФК Динамо