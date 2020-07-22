Черниговская "Юность" получила от дортмундской "Боруссии" 136 500 евро за переход украинского вингера Андрея Ярмоленко из киевского "Динамо" в августе 2017 года.

Как сообщает на своей странице в Facebook юрист Юрий Юрченко, СДЮШОР "Юность" получила от дортмундской "Боруссии" платеж солидарности.

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Сообщается, что дальше пойдет борьба других 150 тысяч евро за переход украинца.

ФК "Боруссия" все же выплатил СДЮШОР "Юность" 136 500 евро платежа солидарности согласно решению ФИФА! Далее – борьба за остальные средства спортшколы в размере 150 тысяч евро с привлечением виновных к уголовной ответственности!

– написал Юрченко.

Что известно о скандале с платежом солидарности?

Андрей Ярмоленко перешел из "Динамо" в "Боруссию" 28 августа 2017 года. Из-за махинаций с трансфером в марте 2018 было открыто уголовное производство в Украине.

Подозрение вручили директору ОО "Черниговский областной клуб "Юность" Александру Салию. Именно он получил платеж солидарности от "Динамо" за трансфер Ярмоленко. Сумма платежа составила лишь 150 тысяч евро, а не 301 тысячу евро.

Самое важное то, что ОО "Черниговский областной клуб "Юность" не имела никакого отношения к Специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва по футболу "Юность".

Общественная организация была создана лишь в 2015 году и не занималась воспитанием Ярмоленко. При этом в подписанных документах между ОО и "Динамо" указано, что "стороны договорились о том, что вышеуказанная оговоренная сумма (в размере 150 тысяч евро) является полной и окончательной суммой ответственности "Динамо" перед "Клубом" (Юность) и "Клуб" не будет иметь каких-либо претензий к "Динамо" относительно солидарных выплат".

24 октября стало известно, что ФИФА открыла дисциплинарное производство против киевского "Динамо" и дортмундской "Боруссии".