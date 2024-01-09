Мирчей Луческу интересуются клубы не только из родной Румынии, куда вернулся "Мистер" после ухода из киевского Динамо. Да и из-за границы, где на него немало претендентов.

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Луческу назвал причину отказов

Румынский наставник откровенно рассказал, почему отказывается от всех предложений прямо сейчас. Луческу признался, что контактировал с руководством турецкого Бешикташа, которому дал несколько советов, ведь клуб показывает далеко не идеальную для себя игру.

Бешикташ после 18 туров идет 6-м, набрав 29 баллов в Суперлиге.

Турецкий гранд предлагал Мирчи контракт до конца текущего сезона-2023/2024 с возможностью предстоящей пролонгации. Но такой вариант не поразил румынского тренера.

Также "Мистер" рассказал, что имел предложение из французского Лиона, но тоже дал ответную "тыкву".

Я им отказал, поскольку я не хочу сейчас начинать тренировать команду посреди сезона. Ко мне также обращались и по французскому Лиону и я отказал им по той же самой причине. В настоящее время я не готов тренировать даже в своей стране. Это сложно. Кто рискует возглавить команду посреди чемпионата?

– ответил Луческу.

Ранее в СМИ была информация, что Бешикташ даже после первого отказа не будет опускать руки. "Черные орлы" готовы убеждать "Мистера" снова и снова, сделав новое предложение.

Отметим! Если во французский футбол это что-то новое для Луческу, то в Турции Мирча уже работал, а в частности в Бешикташе. Румын возглавлял "черных орлов" с июля 2002 по май 2004 года, проведя во главе команды 89 матчей.

Напомним, что Луческу находится без работы с начала октября 2023 года, когда покинул Динамо Киев после поражения от донецкого Шахтера. Во главе "бело-синих" "Мистер" провел 118 матчей и завоевал с ними 3 трофея.