3 октября 2023 Мирча Луческу покинул тренерский мостик киевского Динамо и с того момента находится без работы. Наставник вернулся к обыденным вещам в родной Румынии, но не собирается ставить точку на тренерской карьере.

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Не готов возвращаться к "бывшим"

"Мистер" уверял, что у него еще есть силы и желания, чтобы возглавить новый клуб. Одним из тех, кто хочет видеть Луческу в технической зоне, является турецкий Бешикташ. В турецком гранде считают Мирчу идеальным кандидатом на этот пост в команде, ведь румынский специалист хорошо знаком с местным футболом.

Но не все так гладко складывается для Бешикташа. Бывший тренер "Динамо" отказывается принимать предложение турецкого клуба по ходу сезона. Даже отказ не пугает турок, готовых убедить "Мистера" перебраться в их клуб, сделав еще одно предложение для Мирчи.

Отметим! Луческу уже работал в Бешикташе с июля 2002-го по май 2004-го. Команда под его руководством провела 89 матчей. Также румынский тренер в свое время возглавлял Галатасарай (106 встреч) и сборную Турции (17 поединков). Получил с турецкими клубами 3 трофея.

Интересующийся "Мистером" Бешикташ после 17-ти туров идет на 5-м месте в турнирной таблице турецкой Суперлиги, набрав 29 баллов.

Также Луческу приписывали большой интерес из родной Румынии, в частности, из бухарестского Динамо. Также в СМИ были слухи о сборную Румынии да французский Лион. Однако от всех слухов Луческу отрекается.