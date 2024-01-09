Мірчею Луческу цікавляться клуби не лише із рідної Румунії, куди повернувся "Містер" після відходу із київського Динамо. А й з-за кордону, де на нього чимало претендентів.

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Луческу назвав причину відмов

Румунський наставник відверто розповів, чому відмовляється від усіх пропозицій прямо зараз. Луческу зізнався, що контактував із керівництвом турецького Бешикташа, якому дав декілька порад, адже зараз клуб показує далеко не ідеальну для себе гру.

Бешикташ після 18-ти турів йде 6-м, набравши 29 балів у Суперлізі.

Турецький гранд пропонував Мірчі контракт до кінця поточного сезону-2023/2024 з можливістю майбутньої пролонгації. Але такий варіант не вразив румунського тренера.

Також "Містер" розповів, що мав пропозицію із французького Ліона, але теж дав у відповідь "гарбуза".

Я їм відмовив, оскільки я не хочу зараз починати тренувати команду посередині сезону. До мене також зверталися і з французького Ліона і я відмовив їм з тієї ж самої причині. На цей час я не готовий тренувати навіть у своїй країні. Це складно. Хто ризикує очолити команду посеред чемпіонату?

– відповів Луческу.

Раніше у ЗМІ була інформація, що Бешикташ навіть після першої відмови не буде опускати руки. "Чорні орли" готові переконувати "Містера" знову і знову, зробивши нову пропозицію.

Відзначимо! Якщо у французький футбол, це щось нове для Луческу, то у Туреччині Мірча вже працював, а зокрема у Бешикташі. Румун очолював "чорних орлів" із липня 2002-го по травень 2004-го років, провівши на чолі команди 89 матчів.

Нагадаємо, що Луческу перебуває без роботи із початку жовтня 2023-го року, коли покинув Динамо Київ після поразки від донецького Шахтаря. На чолі "біло-синіх" "Містер" провів 118 матчів і здобув із ними 3 трофеї.