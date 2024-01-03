В начале ноября Мирча Луческу решил покинуть Динамо. Коуч поработал с киевским клубом чуть больше трех лет, но уволился после серии неудач в УПЛ и еврокубках.

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Тогда на пресс-конференции румынский специалист намекнул на возможное окончание тренерской карьеры. Однако сейчас Мирча открыт к новым предложениям. Более того, тренер придумал новую причину, почему он уволился из Динамо.

Это правда, что я не ушел на пенсию. Я ушел из Динамо, потому что моя жена Нелли боялась переезжать в Киев. Я не хотел, чтобы она дома была одна и беспокоилась за меня. У меня необъятная любовь к футболу, но все зависит от здоровья,

– заявил Луческу.

Примечательно, что Мирча тренировал в воюющей стране еще во время работы в Шахтере с 2014 по 2016 годы, а также весь период в Динамо. Тем более румын руководил киевлянами полтора года уже во время полномасштабного вторжения России.

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Успехи Луческу в Динамо