Мирчей Луческу интересуются как клубы из родной Румынии, так и из других стран. В СМИ называли французский Лион, турецкий Бешикташ, Бухарестское Динамо. Однако ни один из них не получил "добро" от "Мистера".

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Назвал срок возвращения к тренерской работе

Румынский тренер уже рассказал, почему отказывается возглавить команду по середине сезона. Теперь Луческу все-таки заговорил о возобновлении тренерской карьеры и даже назвал камбэк термин в тренерское кресло.

Я отклонил предложение от турецкого Бешикташа, но в июне 2024 года, вероятно, если мое состояние здоровья будет удовлетворительным, вы снова увидите меня на тренерской скамейке,

– сказал Луческу.

У Луческу были проблемы со здоровьем. В частности, ему делали операцию по смене сустава, приносящего боль в жизнь именитого тренера. Тогда "Мистера" менял в Динамо Киев клубная легенда Александр Шовковский, возглавивший клуб после ухода Мирчи.

Напомним, что с октября 2023 года Луческу находится без работы. Мирча покинул киевское Динамо после поражения в украинском Классическом от своего бывшего клуба – донецкого Шахтера. Мирча уехал из Украины, где приобрел настоящую популярность.

Кто делал предложение Мирчи Луческу