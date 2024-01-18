Мірчею Луческу цікавляться, як клуби із рідної Румунії, так і з інших країн. У ЗМІ називали французький Ліон, турецький Бешикташ, бухарестське Динамо. Однак жоден із них не отримав "добро" від "Містера".

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Назвав термін повернення до тренерської роботи

Румунський тренер вже навіть розповів, чому відмовляється очолити команду по середині сезону. Тепер Луческу все-таки заговорив про відновлення тренерської кар'єри та навіть назвав термін камбек у тренерське крісло.

Я відхилив пропозицію від турецького Бешикташа, але в червні 2024 року, ймовірно, якщо мій стан здоров'я буде задовільним, ви знову побачите мене на тренерській лавці,

– сказав Луческу.

У Луческу були проблеми зі здоров'ям. Зокрема, йому робили операцію по зміні суглоба, який приносив біль у життя іменитого тренера. Тоді "Містера" змінював у Динамо Київ клубна легенда Олександр Шовковський, який очолив клуб після відходу Мірчі.

Нагадаємо, що із жовтня 2023-го Луческу перебуває без роботи. Мірча покинув київське Динамо після поразки в українському Класичному від свого колишнього клубу – донецького Шахтаря. Мірча поїхав із України, де здобув справжню популярність.

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