Мірчею Луческу цікавляться, як клуби із рідної Румунії, так і з інших країн. У ЗМІ називали французький Ліон, турецький Бешикташ, бухарестське Динамо. Однак жоден із них не отримав "добро" від "Містера".
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Назвав термін повернення до тренерської роботи
Румунський тренер вже навіть розповів, чому відмовляється очолити команду по середині сезону. Тепер Луческу все-таки заговорив про відновлення тренерської кар'єри та навіть назвав термін камбек у тренерське крісло.
Я відхилив пропозицію від турецького Бешикташа, але в червні 2024 року, ймовірно, якщо мій стан здоров'я буде задовільним, ви знову побачите мене на тренерській лавці,
– сказав Луческу.
У Луческу були проблеми зі здоров'ям. Зокрема, йому робили операцію по зміні суглоба, який приносив біль у життя іменитого тренера. Тоді "Містера" змінював у Динамо Київ клубна легенда Олександр Шовковський, який очолив клуб після відходу Мірчі.
Нагадаємо, що із жовтня 2023-го Луческу перебуває без роботи. Мірча покинув київське Динамо після поразки в українському Класичному від свого колишнього клубу – донецького Шахтаря. Мірча поїхав із України, де здобув справжню популярність.
Хто робив пропозицію Мірчі Луческу
- Спершу найбільше чуток було про бухарестське Динамо.
- Після чого йому конкуренцію склав турецький Бешикташ. "Чорні орли" пропонували румуну контракт до кінця цього сезону-2023/2024 з можливістю майбутньої пролонгації. Але Мірча відмовив. Турки не хотіли опускати рук і були готові зробити нову пропозицію "Містеру".
- Так само він вчинив із французьким Ліоном.
- Також були розмови про збірну Румунії.