Луческу пішов до церкви перед матчем Динамо проти Брюгге: фото
Київське Динамо у четвер, 25 лютого, зіграє матч-відповідь проти Брюгге в 1/16 фіналу Ліги Європи. перед матчем у Бельгії тренерський штаб Динамо на чолі з Луческу вирішив сходити до церкви.
Джерело:інстаграм Олега Гусєва
Фотографію з відвідинами церкви в Брюгге виклали на сторінці Олега Гусєва, який є помічником Мірчі Луческу у тренерському штабі Динамо.
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- Матч Брюгге – Динамо відбудеться у четвер, 25 лютого. Початок матчу о 22:00.
- Перший матч у Києві закінчився внічию 1:1. На гол Буяльського гості відповіли ударом Мехеле після подачі кутового.
- Динамо треба перемагати у цьому матчі. Або грати в результативну нічию 2:2, 3:3 та більше.
- Поразка у цьому матчі, або нічия 0:0 призведе до вильоту Динамо з Ліги Європи.
- Якщо команди зіграють внічию 1:1, на них очікуватиме додатковий час. Якщо за додаткові два тайми по 15 хвилин командам так і не вдасться забити, на них очікуватиме серія пенальті.
- Перед матчем проти Динамо в Брюгге – спалах коронавірус. Ще перед матчем в Києві позитивні тести були у Стефано Денсвіла, Ханса Ванакена та Матео Мітровича, а також головного тренера команди Філіпа Клемана. По приїзді в Київ Матч Рітс здав позитивний тест. І тепер перед грою в Брюгге позитивні тести виявилися у Сімона Міньйоле та Шарля де Кетеларе. При цьому в останнього ще перед матчем з Динамо були симптоми, але тест був негативний.
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