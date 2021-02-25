Київське Динамо у четвер, 25 лютого, зіграє матч-відповідь проти Брюгге в 1/16 фіналу Ліги Європи. перед матчем у Бельгії тренерський штаб Динамо на чолі з Луческу вирішив сходити до церкви.

Фотографію з відвідинами церкви в Брюгге виклали на сторінці Олега Гусєва, який є помічником Мірчі Луческу у тренерському штабі Динамо.

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Варто додати, що це є не авторизована сторінка. І на ній викладено лише дві фотографії. Перша – 22 лютого. І в підписі до фото вказано, що це перша та єдина сторінка Олега Гусєва. Друга фотографія – з церкви з тренерським штабом.



Однак у сторіс викладено відео, де динамівці гуляють бельгійським містом, а також на стадіоні, де відбудеться матч проти Брюгге.