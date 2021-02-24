В четверг, 25 февраля, Динамо на выезде сыграет матч за выход в 1/8 финала Лиги Европы против бельгийского Брюгге. Спорт24 собрал все самое интересное перед матчем.

Брюгге – Динамо: главное

Что: второй матч 1/16 финала Лиги Европы;

Где: Брюгге, "Как Брейдель Стадион"

Когда: 25 февраля, в 22:00;

Где смотреть: телеканал "Футбол 2", Oll.TV, Megogo, "Воля".

К слову Сможет Динамо пройти Брюгге на пути в 1/8 финала Лиги Европы: прогноз

История встреч Динамо – Брюгге

За время выступлений в еврокубках жребий лишь однажды сводил Динамо и Брюгге.

В августе 2019 года команды сошлись в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. Тогда Брюгге одержал минимальную победу дома (1:0), а в Киеве игра завершилась ничьей 3:3.

Тогда Динамо возглавлял Александр Хакцевич, которого отправили в отставку за неудачный результат. Теперь новый тренер киевлян Мирча Луческу получил шанс продемонстрировать разницу на фоне того же соперника.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы в Киеве завершился вничью – 1:1.

В каком состоянии Брюгге

Брюгге в нынешнем сезоне выступает блестяще. Сейчас команда занимает 1 место в чемпионате Бельгии, практически не встречая конкуренции.

Команда атакует весьма результативно, но все же, главным ее качеством является надежная оборона. Брюгге почти образцово действует в тылах, и на последнем рубеже всегда поможет Симон Миньоле.

Поединки против киевского Динамо для команды складываются вполне успешно. Из трех очных поединков бельгийцы выиграли один раз при двух паритетах.

Как дела у Динамо

Динамо в прошлом туре чемпионата Украины потеряло драгоценные очки. Ничья с Десной (1:1) получилась очень нервной, но лидерство в УПЛ осталось за киевлянами.

Правда, отрыв от Шахтера сократился до минимума. Между тем, Мирча Луческу – опытный стратег, полон мотивации привезти чемпионские медали в Киев.

В киевском матче с Брюгге динамовцы были не столь активными в атаке. И потерянное преимущество явно не идет в плюс, хотя шансы забить еще у Динамо были.

Прогноз на матч Брюгге – Динамо

Брюгге не будет рассчитывать на сухую ничью, так что стоит ждать от хозяев атакующей активности.

Динамо постарается как можно эффективнее сыграть в атаке, так как другого выхода после домашнего 1:1 у украинского клуба нет.