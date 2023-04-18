Румынские СМИ уверены, что Мирча Луческу проводит свой последний сезон не только в Динамо, но и в Украине. Ведь такая тренерская карьера негативно повлияла на здоровье "Мистера", которое в последнее время сильно пошатнулось.

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"Луческу надоело жить в разъездах"

Пресса считает, что в скором времени Луческу вернется в свою родную страну, но речь о пенсии идти не может. Вроде бы Мирча вообще не раздумывает над отдыхом и продолжит свою футбольную карьеру наставника.

Луческу надоело жить в разъездах. Через несколько месяцев он пожмет руку Суркису и уедет из Киева, чтобы навсегда вернуться домой. Ему будет 78 лет, более 65 из них он провел в футболе. Это не могло не оставить отпечатка на его здоровье. Луческу – это фантастическая коллекция опыта, чутья и гениальности. Но не думайте, что Луческу уйдет на пенсию. Ни в коем случае. Отдых – это запрещенное слово в его словаре,

– говорится в издании.

Если так и произойдет, Луческу может стать директором румынского Рапида.

Отметим, что Динамо после 21-го сыгранного матча идет на четвертом месте, имея в своем активе 40 очков. До третьей позиции, которую занимает луганская Заря, отставание в 3 балла, а это расстояние одной победы.

Во втором круге киевляне вообще не впечатляют. В шести последних матчах "бело-синие" одержали 3 победы, потерпели два поражения и однажды сыграли вничью. Мировая была зафиксирована как раз в последнем матче против Движения 1:1.

Поговаривают, что ключевым матчем для "Мистера" будет "украинское классическое" против Шахтера, который состоится 22 апреля в Киеве. Пока румынскому специалисту нужна операция через коксартроз – износ и разрушение хрящевой ткани тазобедренного сустава, которое приводит к нестерпимой боли в бедре. Луческу нужно произвести эндопротезирование (установление нового искусственного сустава).

К слову. Луческу работает в Динамо с июля 2020 года. Его контракт с киевлянами рассчитан до конца июня 2024 года. Во главе столичного клуба "бело-синие" провели уже 102 матча.