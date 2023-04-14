Рух – Динамо 1:1

Голы: Долгий, 40 – Ванат, 16

Рух и Динамо провели встречу в рамках 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в которой сильнейшей команды не обнаружили. Киевляне борются хотя бы за бронзовые медали текущего розыгрыша, а "желто-черные" за выживание, пишет 24 Канал.

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Расстроенный аутсайдер

Вновь зрители могли надеяться на поединок от двух сверхмотивированных команд, поскольку как Динамо, так и Рух перед собой преследуют четкую цель. И вот украинские коллективы разочаровали уровнем своей игры. Футбол строился не на комбинационной игре, а на ошибках соперника.

Открыть счет в матче смог именно столичный коллектив. На 16-й минуте встречи Бенито довольно легко развернул своего соперника на фланге, что дало ему пространство, которым он удачно воспользовался, прострелив низом в штрафную Руха. Но передачу отозвался Владислав Ванат, реализовавший свой момент, 0:1.

Однако "желто-черные" не желали так просто отпускать Динамо с победой, потому и искали свой момент, а уже на 40-й минуте матча игрокам Руха удалось еще и шансом воспользоваться. Конкретнее гол забил Алексей Довгий, который сначала подхватил мяч в штрафной киевлян, обыграв Руслана Нещерета, а затем и занес мяч в ворота "бело-синих", 1:1.

Если принять во внимание второй тайм, не принесший изменений в счет матча, то можно сказать, что именно Рух потерял очки, поскольку игра киевлян шокировала в негативном ключе. Мирча Луческу со скамейки запасных выкрикивал "что это?", что и может стать символом игры киевского Динамо в матче с львовским клубом.

Кстати говоря. Перед игрой капитаны Динамо и Руха Сергей Сидорчук и Алексей Довгий провели битву пасхальных пасхальных яйц.

Пасхальные пасхальные яйца Руха и Динамо / инстаграмм львовского коллектива

Таким образом, Динамо осталось на 4-м месте чемпионата Украины (40 очков в активе), а расстроенный Рух должен ждать шанса на 14-й строчке турнирной таблицы (19 очков в активе), находясь в зоне вылета.

Видеообзор матча Рух – Динамо: