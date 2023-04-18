Румунські ЗМІ впевнені, що Мірча Луческу проводить свій останній сезон не лише у Динамо, а й загалом в Україні. Адже така тренерська кар'єра негативно вплинула на здоров'я "Містера", яке останнім часом сильно похитнулось.

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"Луческу набридло жити у роз'їздах"

Преса гадає, що незабаром Луческу повернеться у свою рідну країну, але мова про пенсію йти не може. Начебто Мірча взагалі не роздумує над відпочинком та продовжить свою футбольну кар'єру наставника.

Луческу набридло жити у роз'їздах. За кілька місяців він потисне руку Суркісу і поїде з Києва, щоб назавжди повернутися додому. Йому буде 78 років, понад 65 із них він провів у футболі. Це не могло не залишити відбитку на його здоров'ї. Луческу – це фантастична колекція досвіду, чуття та геніальності. Але не думайте, що Луческу піде на пенсію. Ні в якому разі. Відпочинок – це заборонене слово у його словнику,

– йдеться у виданні.

Якщо так і станеться, то Луческу може стати директором румунського Рапіда.

Відзначимо, що Динамо після 21-го зіграного матчу йде на четвертому місці, маючи у своєму активі 40 очок. До третьої позиції, яку посідає луганська Зоря, відставання у 3 бали, а це відстань однієї перемоги.

У другому колі кияни взагалі не вражають. У шести останніх матчах "біло-сині" здобули 3 перемоги, зазнали двох поразок та одного разу зіграли внічию. Мирова була зафіксована якраз в останньому матчі проти Руха 1:1.

Подейкують, що ключовим матчем для "Містера" буде "українське класичне" проти Шахтаря, яка відбудеться 22 квітня у Києві. Наразі румунському спеціалісту потрібна операція через коксартроз – зношування та руйнування хрящової тканини кульшового суглоба, яке приводить до нестерпного болю у стегні. Луческу потрібно зробити ендопротезування (встановлення нового штучного суглоба).

До слова. Луческу працює у Динамо з липня 2020-го. Його контракт із киянами розрахований до кінця червня 2024 року. На чолі столичного клубу "біло-сині" провели вже 102 матчі.