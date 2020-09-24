Наставник "Динамо" Мірча Луческу побив рекорд легенди київського клубу Валерія Лобановського. Румунський фахівець випередив Лобановського за кількістю матчів у єврокубках на чолі українських команд.

75-річний Луческу 23-го вересня провів 136-й матч в єврокубках на чолі української команди. Про це повідомляє Sport.ua.

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134 зустрічі він був у ролі головного тренера "Шахтаря". Матчі на чолі "Динамо" в Лізі чемпіонів проти АЗ та "Гента" дозволили румуну спершу зрівнятися з Лобановським, а згодом випередити.

У Лобановського було 135 зустрічей, в тому числі 94 – у Лізі чемпіонів. Матч проти бельгійського "Гента" став для Луческу 90-м у Лізі чемпіонів.

Луческу гостро висловився про Лобановського

У березні 2019 року Луческу зробив скандальну заяву про Валерія Лобановського. Він вважає, що домігся більшого, ніж Лобановський, який нічого не досяг за кордоном.

Проти слів Луческу про Лобановського виступили володарі Золотого м'яча Ігор Бєланов та Олег Блохін.

Топ-10 тренерів українських клубів у єврокубках за кількістю матчів

1. Мірча Луческу – 136

2. Валерія Лобановський – 135

3. Мирон Маркевич – 79

4. Юрій Сьомін – 39

5. Євгеній Кучеревський – 33

6. Віктор Прокопенко – 30

Олександр Хацкевич - 30

8. Паулу Фонсека – 28

9. Олексій Михайличенко – 27

10. Сергій Ребров – 26

Юрій Вернидуб – 26