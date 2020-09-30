Наставник "Динамо" Мирча Луческу продолжает бить рекорды. После того, как румын превзошел легендарного Валерия Лобановского, 75-летний Луческу побьет достижения легенды "Баварии".

Мирча Луческу станет самым возрастным тренером в истории Лиги чемпионов, если начинать отсчет с группового турнира. Об этом сообщает Gracenote.

Кстати Лига чемпионов: с кем "Динамо" и "Шахтер" могут сыграть на групповом этапе

Луческу побьет рекорд Хайнкеса

Мирча Луческу благодаря тому, что вывел "Динамо" в групповой этап Лиги чемпионов, побьет рекорд бывшего тренера "Баварии" Юппа Хайнкеса.

Юпп Хайнкес в сезоне-2017/18 вернулся в "Баварию", чтобы доиграть с мюнхенцами сезон. Он работал с "Баварией" в Лиге чемпионов в возрасте 72 лет.

Луческу вывел "Динамо" в групповой этап Лиги чемпионов впервые с 2016 года.

К теме Лига чемпионов 2020/2021: кто вышел в групповой этап

Ранее Мирча Луческу побил рекорд легенды киевского клуба Валерия Лобановского. Румынский специалист опередил Лобановского по количеству матчей в еврокубках во главе украинских команд.

Луческу провел во главе украинских клубов в еврокубках 137 матчей. Зато Лобановский руководил украинскими командами в 135 матчах.

Луческу в "Динамо" – что известно

Луческу летом со скандалом возглавил "Динамо" после того, как 12 лет провел в донецком "Шахтере".

Из-за давления фанатов румынский специалист подал в отставку, которую не принял президент "Динамо" Игорь Суркис.

Во главе "Динамо" Луческу провел уже 8 матчей – 7 побед и одна ничья. С "бело-синими" румын успел выиграть Суперкубок Украины, одолев "Шахтер".