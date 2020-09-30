Наставник "Динамо" Мірча Луческу продовжує бити рекорди. Після того, як румун перевершив легендарного Валерія Лобановського, 75-річний Луческу поб'є досягнення легенди "Баварії".

Мірча Луческу стане найстаршим тренером в історії Ліги чемпіонів, якщо починати відлік з групового турніру. Про це повідомляє Gracenote.

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Луческу поб'є рекорд Хайнкеса

Мірча Луческу завдяки тому, що вивів "Динамо" у груповий етап Ліги чемпіонів, поб'є рекорд колишнього тренера "Баварії" Юппа Хайнкеса.

Юпп Хайнкес у сезоні-2017/18 повернувся у "Баварію", щоб дограти з мюнхенцями сезон. Він працював з "Баварією" у Лізі чемпіонів у віці 72 років.

Луческу вивів "Динамо" у груповий етап Ліги чемпіонів вперше з 2016 року.

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Раніше Мірча Луческу побив рекорд легенди київського клубу Валерія Лобановського. Румунський фахівець випередив Лобановського за кількістю матчів у єврокубках на чолі українських команд.

Луческу провів на чолі українських клубів у єврокубках 137 матчів. Натомість Лобановський керував українськими командами у 135 матчах.

Луческу в "Динамо" – що відомо

Луческу влітку зі скандалом очолив "Динамо" після того, як 12 років провів у донецькому "Шахтарі".

Через тиск фанатів румунський фахівець подав у відставку, яку не прийняв президент "Динамо" Ігор Суркіс.

На чолі "Динамо" Луческу провів уже 8 матчів – 7 перемог та одна нічия. З "біло-синіми" румун встиг виграти Суперкубок України, здолавши "Шахтар".