Луческу поб'є рекорд легенди "Баварії" у Лізі чемпіонів
Наставник "Динамо" Мірча Луческу продовжує бити рекорди. Після того, як румун перевершив легендарного Валерія Лобановського, 75-річний Луческу поб'є досягнення легенди "Баварії".
Мірча Луческу стане найстаршим тренером в історії Ліги чемпіонів, якщо починати відлік з групового турніру. Про це повідомляє Gracenote.
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Луческу поб'є рекорд Хайнкеса
Мірча Луческу завдяки тому, що вивів "Динамо" у груповий етап Ліги чемпіонів, поб'є рекорд колишнього тренера "Баварії" Юппа Хайнкеса.
Юпп Хайнкес у сезоні-2017/18 повернувся у "Баварію", щоб дограти з мюнхенцями сезон. Він працював з "Баварією" у Лізі чемпіонів у віці 72 років.
Луческу вивів "Динамо" у груповий етап Ліги чемпіонів вперше з 2016 року.
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Раніше Мірча Луческу побив рекорд легенди київського клубу Валерія Лобановського. Румунський фахівець випередив Лобановського за кількістю матчів у єврокубках на чолі українських команд.
Луческу провів на чолі українських клубів у єврокубках 137 матчів. Натомість Лобановський керував українськими командами у 135 матчах.
Луческу в "Динамо" – що відомо
Луческу влітку зі скандалом очолив "Динамо" після того, як 12 років провів у донецькому "Шахтарі".
Через тиск фанатів румунський фахівець подав у відставку, яку не прийняв президент "Динамо" Ігор Суркіс.
На чолі "Динамо" Луческу провів уже 8 матчів – 7 перемог та одна нічия. З "біло-синіми" румун встиг виграти Суперкубок України, здолавши "Шахтар".