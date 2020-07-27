Луческу ответил фанатам "Динамо": Болельщики смотрят на результаты
Новоиспеченный наставник "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал свое назначение в киевский клуб. Приглашение Луческу вызвало большой резонанс, в частности среди фанатов "Динамо".
Луческу в интервью AA пообещал исправить ситуацию в "Динамо". Столичный клуб не выигрывает чемпионат Украины с 2016 года.
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Предыдущий сезон Луческу назвал одним из худшим в истории "Динамо". Киевляне завершили чемпионат Украины, проиграв "Шахтеру" 23 очка.
В истории "Динамо" не было такого плохого периода, я исправлю эту негативную картину. Есть много проблем, я буду идти рука об руку с футболистами и пытаться решить эти проблемы. Я хочу удовлетворить болельщиков "Динамо",
– сказал Луческу.
Луческу ответил фанам
Фанаты "Динамо" и легенды клуба негативно встретили приход Луческу, который 12 лет возглавлял донецкий "Шахтер" – принципиальный соперник киевлян.
Луческу убежден, что положительные результаты смягчат негативное отношение фанатов.
Болельщики смотрят на результаты. Если мы добьемся хороших результатов, какие проблемы будут у болельщиков? Я выиграл у "Динамо" много чемпионатов, тренируя "Шахтер". Возможно, они из-за этого злятся. Конечно, я буду бороться за успех "Динамо". Фаны всегда аплодируют успеху,
– сказал "Мистер".
Кроме того, Луческу прокомментировал свой возраст: 29-го июля Луческу исполнится 75 лет.
"Благодаря футболу я чувствую себя молодым. Стремление к победам и достижениям – лучшие моменты футбола", – резюмировал Луческу.
Луческу в "Динамо": главное
Мирча Луческу 23 июля возглавил "Динамо". Он стал 36-м тренером в истории киевского клуба. Луческу подписал с киевлянами контракт на 2 года с опцией продления на год.
Зарплата Луческу в "Динамо" составит около 1,2 миллиона евро в год.
Помощниками Луческу в "Динамо" могут стать Александр Спиридон, Олег Гусев и Огнен Вукоевич.