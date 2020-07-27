Новоиспеченный наставник "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал свое назначение в киевский клуб. Приглашение Луческу вызвало большой резонанс, в частности среди фанатов "Динамо".

Луческу в интервью AA пообещал исправить ситуацию в "Динамо". Столичный клуб не выигрывает чемпионат Украины с 2016 года.

Достойно внимания: Он себя исчерпал: "Шахтер" отреагировал на назначение Луческу в "Динамо"

Предыдущий сезон Луческу назвал одним из худшим в истории "Динамо". Киевляне завершили чемпионат Украины, проиграв "Шахтеру" 23 очка.

В истории "Динамо" не было такого плохого периода, я исправлю эту негативную картину. Есть много проблем, я буду идти рука об руку с футболистами и пытаться решить эти проблемы. Я хочу удовлетворить болельщиков "Динамо",

– сказал Луческу.

Луческу ответил фанам

Фанаты "Динамо" и легенды клуба негативно встретили приход Луческу, который 12 лет возглавлял донецкий "Шахтер" – принципиальный соперник киевлян.

Луческу убежден, что положительные результаты смягчат негативное отношение фанатов.

Болельщики смотрят на результаты. Если мы добьемся хороших результатов, какие проблемы будут у болельщиков? Я выиграл у "Динамо" много чемпионатов, тренируя "Шахтер". Возможно, они из-за этого злятся. Конечно, я буду бороться за успех "Динамо". Фаны всегда аплодируют успеху,

– сказал "Мистер".

Кроме того, Луческу прокомментировал свой возраст: 29-го июля Луческу исполнится 75 лет.

"Благодаря футболу я чувствую себя молодым. Стремление к победам и достижениям – лучшие моменты футбола", – резюмировал Луческу.

Луческу в "Динамо": главное

Мирча Луческу 23 июля возглавил "Динамо". Он стал 36-м тренером в истории киевского клуба. Луческу подписал с киевлянами контракт на 2 года с опцией продления на год.

Зарплата Луческу в "Динамо" составит около 1,2 миллиона евро в год.

Помощниками Луческу в "Динамо" могут стать Александр Спиридон, Олег Гусев и Огнен Вукоевич.