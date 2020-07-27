Луческу відповів фанатам "Динамо": Вболівальники дивляться на результати
Новоспечений наставник "Динамо" Мірча Луческу прокоментував своє призначення у київський клуб. Запрошення Луческу викликало неабиякий резонанс, зокрема серед фанатів "Динамо".
Луческу в інтерв'ю AA пообіцяв виправити ситуацію в "Динамо". Столичний клуб не виграє чемпіонат України з 2016 року.
Варте уваги: Він себе вичерпав: "Шахтар" відреагував на призначення Луческу в "Динамо"
Попередній сезон Луческу назвав одним з найгіршим в історії "Динамо". Кияни завершили чемпіонат України, програвши "Шахтарю" 23 очки.
В історії "Динамо" не було такого поганого періоду, я виправлю цю негативну картину. Є багато проблем, я буду йти рука об руку з футболістами і намагатися розв'язати ці проблеми. Я хочу задовольнити уболівальників "Динамо",
– сказав Луческу.
Луческу відповів фанам
Фанати "Динамо" та легенди клубу негативно зустріли прихід Луческу, який 12 років очолював донецький "Шахтар" – принциповий суперник киян.
Луческу переконаний, що позитивні результати пом'якшать негативне ставлення фанатів.
Вболівальники дивляться на результати. Якщо ми доб'ємося хороших результатів, які проблеми будуть у вболівальників? Я виграв у "Динамо" багато чемпіонатів, тренуючи "Шахтар". Можливо, вони через це зляться. Звичайно, я буду боротися за успіх "Динамо". Фани завжди аплодують успіху,
– зазначив "Містер".
Окрім того, Луческу прокоментував свій вік: 29-го липня Луческу виповниться 75 років.
"Завдяки футболу я відчуваю себе молодим. Прагнення до перемог і досягнень – кращі моменти футболу", – резюмував Луческу.
Луческу в "Динамо": головне
Мірча Луческу 23 липня очолив "Динамо". Він став 36-м тренером в історії київського клубу. Луческу підписав з киянами контракт на 2 роки з опцією продовження на рік.
Зарплата Луческу в "Динамо" складатиме близько 1,2 мільйона євро на рік.
Помічниками Луческу в "Динамо" можуть стати Олександр Спиридон, Олег Гусєв та Огнєн Вукоєвіч.