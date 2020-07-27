Гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин отреагировал на назначение Мирчи Луческу главным тренером киевского "Динамо". Менеджер заявил, что румынский специалист "исчерпал себя" в донецком клубе.

"Шахтер" вырос и пошел вверх, а Мирча Луческу остался на том же уровне, заявил Сергей Палкин в эфире одного из телеканалов. Об этом пишет Спорт24.

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За пол года до конца контракта президент дал поручение найти варианты относительно будущего тренера. Это решение было достаточно продуманное, президент знал, на что идет. Мирча дважды просился назад и дважды получил отказ,

– рассказал гендиректор "Шахтера".

Он утверждает, что это было личное решение президента донецкого клуба – Рината Ахметова. О том, что после отставки Луческу остался не в лучших отношениях с "горняками" ранее рассказывал и президент "Динамо" Игорь Суркис.

Кроме того, Сергей Палкин намекнул на то, что румынский тренер принял такое тяжелое для себя решение именно для того, чтобы в новом клубе, вероятно, отомстить "Шахтеру". Функционер отмечает, что не стоит обходить стороной и личное решение тренера.

"Например, я проработал в" Шахтере "более 17 лет и не представляю даже в страшном сне, что могу оказаться в "Динамо". Возможно, иностранцы чувствуют это по-другому, но, например, Николини отказался идти к Луческу в тренерский штаб", – отметил Сергей Палкин.

Резюмируя, он вспомнил футбольное прозвище Мирчи Луческу – "Мистер". Впрочем Палкин выразил убеждение, что "мистеры" так не поступают.

Достижения Луческу в "Шахтере":

чемпион Украины – 8 раз,

обладатель Кубка Украины – 6 раз,

обладатель Суперкубка Украины – 7 раз,

обладатель Кубка УЕФА – 1 раз (в 2009 году).

Также Мирча Луческу имеет государственные ордена "За заслуги" I, II и III степеней. Все они так или иначе связаны с вкладом "Мистера" в развитие украинского футбола.

В 2016 году он после почти 13 лет работы в "Шахтере" покинул клуб. Обстоятельства увольненя изначально были не совсем понятными, но серьезно о них начали говорить только после назначения в "Динамо".