Луческу досрочно вернул из отпуска в "Динамо" Супрягу и Булецу
Полузащитник Сергей Булеца и нападающий Владислав Супряга прервали свой отпуск, чтобы вернуться в расположение киевского "Динамо". Игроки начнут с командой подготовку к новому сезону, после чего и будет решаться их будущая карьера.
Инициатором прерывания отпуска футболистов был новый главный тренер "Динамо" Мирча Луческу. В отпуск они ушли только 25 июля, но уже находятся в расположении киевлян, сообщает "Динамомания".
Вот так: "Динамо" официально получило предложения по чемпионам мира Булецы и Супряги
Возвращение в "Динамо"
Сегодня, 1 августа, Булеца и Супряга прибыли на базу "Динамо", где команда проводит предсезонный сбор.
Предыдущий сезон оба футболиста проводили в "Днепре-1" на правах аренды.
Супрягой активно интересуется клуб Серии А – "Лацио" и "Болонья". При этом, "Болонья" проявляет конкретный интерес к футболисту, которого хотят купить уже летом.
Что известно о Владиславе Супряге
Владислав Супряга – воспитанник академии днепровского "Днепра", которую закончил в 2017 году.
Летом 2018 года вместе с юношеской сборной Украины отправился на чемпионат Европы среди 19-летних в Финляндии, где дошел до полуфинала, забив мяч в ворота сборной Англии. Одновременно с этим появилась информация о заинтересованности в услугах Супряги итальянского клуба СПАЛ. Представители Серии А предлагали за украинского форварда 1 миллион, однако руководство "Днепра-1" отказалось продавать футболиста.
В 2019 году в составе сборной Украины U-20 стал чемпионом мира на чемпионате, который проходил в Польше, в частности в финальном матче отметился дублем в ворота команды Южной Кореи.
Карьера Сергея Булецы
- Заниматься футболом начал в ужгородской СДЮСШОР, впоследствии продолжил обучение в клубной академии "Динамо".
- В первенстве Украины среди команд U-19 дебютировал в августе 2016 года в Полтаве, в выездном поединке киевлян против "Ворсклы".
- Первый гол в чемпионате U-19 забил во Львове в игре с "Карпатами".
- В октябре 2016 года провел свой дебютный матч за "Динамо" U-21 против кропивницкой "Зирки".
- В 2019 году продлил контракт с "Динамо" еще на 5 лет. И сразу был отдан в аренду в СК "Днепр-1".