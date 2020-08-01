Полузащитник Сергей Булеца и нападающий Владислав Супряга прервали свой отпуск, чтобы вернуться в расположение киевского "Динамо". Игроки начнут с командой подготовку к новому сезону, после чего и будет решаться их будущая карьера.

Инициатором прерывания отпуска футболистов был новый главный тренер "Динамо" Мирча Луческу. В отпуск они ушли только 25 июля, но уже находятся в расположении киевлян, сообщает "Динамомания".

Вот так: "Динамо" официально получило предложения по чемпионам мира Булецы и Супряги

Возвращение в "Динамо"

Сегодня, 1 августа, Булеца и Супряга прибыли на базу "Динамо", где команда проводит предсезонный сбор.

Предыдущий сезон оба футболиста проводили в "Днепре-1" на правах аренды.

Супрягой активно интересуется клуб Серии А – "Лацио" и "Болонья". При этом, "Болонья" проявляет конкретный интерес к футболисту, которого хотят купить уже летом.

Что известно о Владиславе Супряге

Владислав Супряга – воспитанник академии днепровского "Днепра", которую закончил в 2017 году.

Летом 2018 года вместе с юношеской сборной Украины отправился на чемпионат Европы среди 19-летних в Финляндии, где дошел до полуфинала, забив мяч в ворота сборной Англии. Одновременно с этим появилась информация о заинтересованности в услугах Супряги итальянского клуба СПАЛ. Представители Серии А предлагали за украинского форварда 1 миллион, однако руководство "Днепра-1" отказалось продавать футболиста.

В 2019 году в составе сборной Украины U-20 стал чемпионом мира на чемпионате, который проходил в Польше, в частности в финальном матче отметился дублем в ворота команды Южной Кореи.

Карьера Сергея Булецы