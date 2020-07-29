Луческу и Гусев тепло встретились на стадионе "Динамо": видео
Бывший полузащитник "Динамо" Олег Гусев провел встречу с главным тренером команды Мирчей Луческу.
Румынский тренер вместе с руководством "Динамо" посетили матч молодежной команды. Там же он и встретился с Гусевым, сообщает Youtube-канал "Бомбардир".
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В перерыве матча Мирча Луческу в VIP-ложе стадиона "Динамо" поздоровался с Олегом Гусевым, который войдет в его тренерский штаб. При этом румынский специалист пожал Гусеву руку и тепло похлопал по плечу.
Видео встречи Гусева и Луческу
Кто вошел в тренерский штаб Луческу в "Динамо"
Новоиспеченный наставник "Динамо" Мирча Луческу определился с тренерским штабом в киевском клуба. В штабе Луческу нашлось место украинцам и иностранцам:
- Огнен Вукоевич (экс-игрок "Динамо")
- Олег Гусев (экс-игрок "Динамо")
- Михаил Михайлов (тренер вратарей "Динамо")
- Эмил Карас (молдавский специалист)
Также Луческу пригласит в "Динамо" научную группу.
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