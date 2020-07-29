Бывший полузащитник "Динамо" Олег Гусев провел встречу с главным тренером команды Мирчей Луческу.

Румынский тренер вместе с руководством "Динамо" посетили матч молодежной команды. Там же он и встретился с Гусевым, сообщает Youtube-канал "Бомбардир".

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В перерыве матча Мирча Луческу в VIP-ложе стадиона "Динамо" поздоровался с Олегом Гусевым, который войдет в его тренерский штаб. При этом румынский специалист пожал Гусеву руку и тепло похлопал по плечу.

Видео встречи Гусева и Луческу

Кто вошел в тренерский штаб Луческу в "Динамо"

Новоиспеченный наставник "Динамо" Мирча Луческу определился с тренерским штабом в киевском клуба. В штабе Луческу нашлось место украинцам и иностранцам:

Огнен Вукоевич (экс-игрок "Динамо")

Олег Гусев (экс-игрок "Динамо")

Михаил Михайлов (тренер вратарей "Динамо")

Эмил Карас (молдавский специалист)

Также Луческу пригласит в "Динамо" научную группу.