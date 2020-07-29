Луческу і Гусєв тепло зустрілися на стадіоні "Динамо": відео
Експівзахисник "Динамо" Олег Гусєв провів зустріч з головним тренером команди Мірчею Луческу.
Румунський тренер разом з керівництвом "Динамо" відвідали матч молодіжної команди. Там же він і зустрівся з Гусєвим, повідомляє Youtube-канал "Бомбардир".
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У перерві матчу Мірча Луческу в VIP-ложі стадіону "Динамо" привітався з Олегом Гусєвим, який увійде в його тренерський штаб. При цьому румунський фахівець пожав Гусєву руку і тепло поплескав по плечу.
Відео зустрічі Гусєва та Луческу
Хто увійшов у тренерський штаб Луческу в "Динамо"
Новоспечений наставник "Динамо" Мірча Луческу визначився з тренерським штабом у київському клубу. У штабі Луческу знайшлося місце українцям та іноземцям:
- Огнєн Вукоєвич (ексгравець "Динамо")
- Олег Гусєв (ексгравець "Динамо")
- Михайло Михайлов (тренер воротарів "Динамо")
- Еміл Карас (молдовський фахівець)
Також Луческу запросить у "Динамо" наукову групу.