Експівзахисник "Динамо" Олег Гусєв провів зустріч з головним тренером команди Мірчею Луческу.

Румунський тренер разом з керівництвом "Динамо" відвідали матч молодіжної команди. Там же він і зустрівся з Гусєвим, повідомляє Youtube-канал "Бомбардир".

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У перерві матчу Мірча Луческу в VIP-ложі стадіону "Динамо" привітався з Олегом Гусєвим, який увійде в його тренерський штаб. При цьому румунський фахівець пожав Гусєву руку і тепло поплескав по плечу.

Відео зустрічі Гусєва та Луческу

Хто увійшов у тренерський штаб Луческу в "Динамо"

Новоспечений наставник "Динамо" Мірча Луческу визначився з тренерським штабом у київському клубу. У штабі Луческу знайшлося місце українцям та іноземцям:

Огнєн Вукоєвич (ексгравець "Динамо")

Олег Гусєв (ексгравець "Динамо")

Михайло Михайлов (тренер воротарів "Динамо")

Еміл Карас (молдовський фахівець)

Також Луческу запросить у "Динамо" наукову групу.