Луческу готов отпустить Гусева в сборную Украины при одном условии

Олег Гусев может быть включен в тренерский штаб сборной Украины. Главный тренер Динамо Мирча Луческу готов отпустить своего помощника в ряды "сине-желтой" команды лишь при одном условии.

Луческу идет на уступки ради сборной Украины

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков решил пополнить свой тренерский штаб Олегом Гусевым. Наставник Динамо Мирча Луческу уже знает о заинтересованности к своему помощнику.

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Румынский специалист не готов отпустить Гусева на полноценную работу в расположение "сине-желтой" команды. Луческу категорически не хочет терять одного из ассистентов перед стартом Лиги чемпионов.

"Мистер" готов ударить по рукам с УАФ только в том случае, если работа Гусева в национальной сборной будет не на полноценной основе, а по совместительству. Ассистенту нужно было совмещать тренерство в Динамо и сборной Украины.

Отметим, что Огнен Вукоевич, другой помощник Луческу, совмещает работу в киевском клубе и молодежной сборной Хорватии.

Ранее Александр Петраков объявил желанный тренерский штаб в сборной. В него вошли Вячеслав Кернозенко, Вячеслав Руженцев, Иван Баштовой, Александр Шовковский и Андрей Анненков.

Что известно о приходе Петракова в сборную Украины

18 августа 64-летний Петраков возглавил сборную Украины. Специалист стал преемником Андрея Шевченко, но принял команду в роли исполняющего обязанности главного тренера.

Первый матч во главе сборной Украины Петраков проведет уже 1 сентября на выезде против Казахстана. А 4 сентября на "сине-желтых" ждет встреча в Киеве с чемпионами мира французами.

Гусев – одна из легенд "сине-желтой" команды. Бывший футболист выступал за национальную сборную с 2003-го по 2016 годы, за это время игрок сыграл 98 матчей, в которых забил 13 голов.