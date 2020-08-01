Півзахисник Сергій Булеца і нападник Владислав Супряга перервали свою відпустку, щоб повернутись у розташування київського "Динамо". Гравці розпочнуть з командою підготовку до нового сезону, після чого і буде вирішуватися їх майбутня кар'єра.

Ініціатором переривання відпустки футболістів був новий головний тренер "Динамо" Мірча Луческу. У відпустку вони пішли тільки 25 липня, але вже знаходяться у розташуванні киян, повідомляє "Динамоманія".

Оце так: "Динамо" офіційно отримало пропозиції щодо чемпіонів світу Булеци та Супряги

Повернення у "Динамо"

Сьогодні, 1 серпня, Булеца і Супряга прибули на базу "Динамо", де команда проводить передсезонний збір.

Попередній сезон обидва футболісти проводили у "Дніпрі-1" на правах оренди.

Супрягою активно цікавиться клуб Серії А – "Лаціо" та "Болонья". При цьому, "Болонья" проявляє конкретний інтерес до футболіста, якого хочуть придбати вже влітку.

Що відомо про Владислава Супрягу

Владислав Супряга – вихованець академії дніпровського "Дніпра", яку закінчив у 2017 році.

Влітку 2018 року разом з юнацькою збірною України вирушив на чемпіонат Європи серед 19-річних до Фінляндії, де дійшов до півфіналу, забивши м'яч у ворота збірної Англії. Одночасно з цим з'явилася інформація щодо зацікавленості у послугах Супряги італійського клубу СПАЛ. Представники Серії А пропонував за українського форварда 1 мільйон, однак керівництво "Дніпра-1" відмовилося продавати футболіста.

У 2019 році у складі збірної України U-20 став чемпіоном світу на чемпіонаті, що проходив у Польщі, зокрема у фінальному матчі відзначився дублем у ворота команди Південної Кореї.

Кар'єра Сергія Булеци