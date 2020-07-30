"Динамо" официально получило предложения относительно чемпионов мира Булецы и Супряги
Недавно в киевское "Динамо вернулись Сергей Булеца и Владислав Супряга, которые выступали на правах аренды в" Днепре-1 ". Руководство клуба из Днепра остались довольны игрой футболистов, поэтому сделали официальное предложение киевлянам относительно аренды игроков.
Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза сообщил, что клуб намерен еще на сезон оставить в команде полузащитника Сергея Булецу и нападающего Владислава Супрягу, сообщает Meta-ratings.
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Продление аренды
Клуб уже сделал предложение "Динамо". Теперь "Днепр-1" ждет ответа от киевского клуба. Президент доволен игрой, которую показывали футболисты в течение сезона.
Добавим, что по окончании чемпионата клуб покинули Папа Гуйе и Алексей Чичиков.
- По итогам этого сезона Владислав Супряга попал в четверку лучших бомбардиров УПЛ. Форвард забил 14 голов в 24 матчах.
- Сергей Булеца принял участие в 27 играх и забил 4 гола.
Что известно о Владиславе Супряге
Владислав Супряга – воспитанник академии днепровского "Днепра", которую окончил в 2017 году.
Летом 2018 года вместе с юношеской сборной Украины отправился на чемпионат Европы среди 19-летних в Финляндию, где дошел до полуфинала, забив мяч в ворота сборной Англии. Одновременно с этим появилась информация о заинтересованности в услугах Супряги итальянского клуба СПАЛ. Представители Серии А предлагали за украинского форварда 1 миллион, однако руководство "Днепра-1" отказалось продавать футболиста.
В 2019 году в составе сборной Украины U-20 стал чемпионом мира на чемпионате, который проходил в Польше, в частности в финальном матче отметился дублем в ворота команды Южной Кореи.
Карьера Сергей Булецы
- Заниматься футболом начал в ужгородской СДЮСШОР, впоследствии продолжил учебу в клубной академии "Динамо".
- В первенстве Украины среди команд U-19 дебютировал в августе 2016 года в Полтаве, в выездном поединке киевлян против "Ворсклы".
- Первый гол в чемпионате U-19 забил во Львове в игре с "Карпатами".
- В октябре 2016 года провел свой дебютный матч за "Динамо" U-21 против Кропивницкой "Звезды".
- В 2019 году года продлил контракт с "Динамо" еще на 5 лет. И сразу был отдан в аренду в СК "Днепр-1".