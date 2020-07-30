Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза ​​сообщил, что клуб намерен еще на сезон оставить в команде полузащитника Сергея Булецу и нападающего Владислава Супрягу, сообщает Meta-ratings.

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Продление аренды

Клуб уже сделал предложение "Динамо". Теперь "Днепр-1" ждет ответа от киевского клуба. Президент доволен игрой, которую показывали футболисты в течение сезона.

Добавим, что по окончании чемпионата клуб покинули Папа Гуйе и Алексей Чичиков.

По итогам этого сезона Владислав Супряга попал в четверку лучших бомбардиров УПЛ. Форвард забил 14 голов в 24 матчах.

Сергей Булеца принял участие в 27 играх и забил 4 гола.

Что известно о Владиславе Супряге

Владислав Супряга – воспитанник академии днепровского "Днепра", которую окончил в 2017 году.

Летом 2018 года вместе с юношеской сборной Украины отправился на чемпионат Европы среди 19-летних в Финляндию, где дошел до полуфинала, забив мяч в ворота сборной Англии. Одновременно с этим появилась информация о заинтересованности в услугах Супряги итальянского клуба СПАЛ. Представители Серии А предлагали за украинского форварда 1 миллион, однако руководство "Днепра-1" отказалось продавать футболиста.

В 2019 году в составе сборной Украины U-20 стал чемпионом мира на чемпионате, который проходил в Польше, в частности в финальном матче отметился дублем в ворота команды Южной Кореи.

Карьера Сергей Булецы