Огнен Вукоевич, помощник наставника "Динамо" Мирчи Луческу, прокомментировал победу киевлян в Суперкубке Украины над "Шахтером". Хорватский специалист рассказал о реакции Луческу на победу в противостоянии с бывшими подопечными.

Ассистент Луческу рассказал, что получил поздравления от Дарио Срны, который работает директором "Шахтера". Об этом сообщает хорватское издание VL.

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"Мой друг, директор "Шахтера" по футболу, Дарио Срна первым поздравил меня с трофеем. Это был джентльменский поступок. Мы с Дарио часто проводим время, когда позволяют наши обязанности в клубах. Неважно, что мы соперники в клубах, Срна меня поздравил в Киеве", – сказал Вукоевич.

Огнен Вукоевич и Дарио Срна вместе выступали за сборную Хорватии.

Реакция Луческу

Вукоевич рассказал, что Луческу был счастлив, что обыграл "Шахтера". Румын проработал в донецком клубе 12 лет.

Луческу был очень счастлив, он был рад обыграть свой бывший клуб. Ему очень нравится, что мы сделали на тренировках за последний месяц. Эта победа стала даже для нас сюрпризом, ведь мы не были уверены, что игроки будут реагировать так же как на тренировках,

– рассказал ассистент Луческу.

Возвращение "Динамо"

По мнению Вукоевича, в матче за Суперкубок Украины был заложен фундамент возвращения славы "Динамо".

"Это начало возвращения "Динамо" как национального украинского клуба на старый путь славы. Теперь мне понятно, почему Луческу получает миллионы предложений о работе на восьмом десятке жизни. А также, почему его переход в "Динамо" после десятка лет в "Шахтере" вызвал такую ​​истерию и противоречивую реакцию в Украине.

Ультрас отреагировали особенно яростно, но все стало проще после победы в Суперкубке. Я не портил прекрасных отношений с болельщиками еще со времен выступлений за киевскую команду", – резюмировал хорват.

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