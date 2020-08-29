Огнєн Вукоєвич, помічник наставника "Динамо" Мірчі Луческу, прокоментував перемогу киян у Суперкубку України над "Шахтарем". Хорватський фахівець розповів про реакцію Луческу на перемогу в протистоянні з колишніми підопічними.

Асистент Луческу розповів, що отримав привітання від Дарійо Срни, який працює директором "Шахтаря". Про це повідомляє хорватське видання VL.

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"Мій друг, директор "Шахтаря" з футболу, Дарійо Срна першим привітав мене з трофеєм. Це був джентльменський вчинок. Ми з Дарійо часто проводимо час, коли дозволяють наші обов'язки в клубах. Неважливо, що ми суперники в клубах, Срна мене привітав в Києві", – сказав Вукоєвіч.

Огнєн Вукоєвіч і Дарійо Срна разом виступали за збірну Хорватії.

Реакція Луческу

Вукоєвіч розповів, що Луческу був щасливий, що обіграв "Шахтаря". Румун пропрацював у донецькому клубі 12 років.

Луческу був дуже щасливий, він був радий обіграти свій колишній клуб. Йому дуже подобається, що ми зробили на тренуваннях за останній місяць. Ця перемога стала навіть для нас сюрпризом, адже ми не були впевнені, що гравці будуть реагувати так само як на тренуваннях,

– розповів асистент Луческу.

Повернення "Динамо"

На думку Вукоєвіча, у матчі за Суперкубок України було закладено фундамент повернення слави "Динамо".

"Це початок повернення "Динамо" як національного українського клубу на старий шлях слави. Тепер мені зрозуміло, чому Луческу отримує мільйони пропозицій про роботу на восьмому десятку життя. А також, чому його перехід в "Динамо" після десятка років у "Шахтарі" викликав таку істерію і суперечливу реакцію в Україні.

Ультрас відреагували особливо люто, але все стало простіше після перемоги в Суперкубку. Я не псував прекрасних відносин з уболівальниками ще з часів виступів за київську команду", – резюмував хорват.

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