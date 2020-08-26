Президент "Шахтера" Ринат Ахметов остался доволен игрой донецкого клуба в матче за Суперкубок Украины. Ахметов заявил, что лучше проигрывать с таким футболом, как у "Шахтера", чем выигрывать, как "Динамо".

Матч между "горняками" и "Динамо" прокомментировал директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна. Он в комментарии сайту "Шахтера" процитировал Ахметова.

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Лучше проигрывать, показывая такой футбол

Как сказал Срна, Ахметов поддержал команду и заявил, что лучше проигрывать с таким футболом, как у "Шахтера", чем выигрывать, как "Динамо".

Я общался с президентом: он очень доволен вчерашней игрой и поддержал команду. Знаю философию президента – он любит красивый футбол. Он сказал, что лучше проигрывать, показывая такой футбол, как у нас, чем выигрывать с таким футболом, который показывало "Динамо". Для него это всегда сверхважно,

– заявил Ахметов.

Шахтер-Динамо: главное матч за Суперкубок Украины

"Динамо" и "Шахтер" 25-го августа встретились в матче за Суперкубок Украины. Хотя у "Шахтера" было территориальное преимущество на протяжении игры, победу одержало "Динамо".

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Это была первая встреча наставника киевлян Мирчи Луческу со своими бывшими подопечными. Луческу стал первым тренером, который выигрывал Суперкубок во главе "Динамо" и "Шахтера".