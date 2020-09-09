Лопеса будет тренировать экс-чемпион мира, который имеет опыт работы с Ломаченко
Джои Гамаче, бывший чемпион мира по боксу, поможет Теофимо Лопесу подготовиться к поединку с Василием Ломаченко. Гамаче бывал в лагере Ломаченко, поэтому может стать ценным кадром для Лопеса.
О том, что 54-летний экс-чемпион мира в двух категориях поможет Лопесу, информирует Boxingscene.com.
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Гамаче был в команде Лопеса перед поединком против Ричарда Комми в 2019 году. Тогда Теофимо одержал яркую победу во втором раунде и выиграл титул IBF.
Гамаче рассказал, что Лопесу понравилось сотрудничество, и он снова пригласил Джои в тренировочный лагерь.
Они связались со мной перед поединком Отто (Гамаче тренирует Отто Валин, который дрался 15 августа, – Спорт 24). Мы работали одной командой перед боем с Комми, и у нас все очень хорошо ладится,
– сказал Гамаче.
Гамаче "причастен" к единственному поражению Ломаченко
Что интересно, Джои имеет опыт пребывания в лагере Ломаченко. Он был в лагере Ломаченко перед боем с Орландо Салидо, в котором украинец потерпел скандальное и несправедливое поражение.
Когда я впервые работал с Василием, я прибыл в лагерь за один-два дня перед боем. Перед его поединком против Салидо, я присоединился уже за 8 – 9 дней до выхода на ринг. Но я узнал его. Очень приятный парень, настоящий профи. Хотя, конечно, с Лопесом я провел гораздо больше времени,
– отметил Джои.
Ломаченко – Лопес: главное о бое
- Поединок между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом официально подтвержден. Бой состоится 17-го октября.
- Недавно боксеры подписали контракты на поединок. Встреча пройдет в MGM Grand в Лас-Вегасе (США).
- На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.