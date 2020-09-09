Джої Гамаче, колишній чемпіон світу з боксу, допоможе Теофімо Лопесу підготуватися до поєдинку з Василем Ломаченком. Гамаче бував у таборі Ломаченка, тому може стати цінним кадром для Лопеса.

Про те, що 54-річний ексчемпіон світу у двох категоріях допоможе Лопесу, інформує Boxingscene.com.

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Гамаче був у команді Лопеса перед поєдинком проти Річарда Коммі у 2019 році. Тоді Теофімо здобув яскраву перемогу в другому раунді та виграв титул IBF.

Гамаче розповів, що Лопесу сподобалася співпраця й він знову запросив Джої у тренувальний табір.

Вони зв'язалися зі мною перед поєдинком Отто (Гамаче тренує Отто Валіна, який бився 15 серпня, – Спорт 24). Ми працювали однією командою перед боєм з Коммі, і у нас все дуже добре ладиться,

– сказав Гамаче.

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Що цікаво, Джої має досвід перебування у таборі Ломаченка. Він був у таборі Ломаченка перед боєм з Орландо Салідо, в якому українець зазнав скандальної та несправедливої поразки.

Коли я вперше працював з Василем, я прибув до табору за один-два дні перед боєм. Перед його поєдинком проти Салідо, я приєднався вже за 8-9 днів до виходу в ринг. Але я пізнав його. Дуже приємний хлопець, справжній профі. Хоча, звичайно, з Лопесом я провів набагато більше часу,

– зазначив Джої.

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