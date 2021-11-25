Лопес выдвинул Ломаченко условие, которое позволит провести реванш

Теофимо Лопес наотрез отказывался давать реванш Василию Ломаченко. Теперь американский боксер уже сам заговорил за второй бой, но при одном условии.

Ультиматум для Ломаченко

Абсолютный чемпион мира в легком весе готов провести реванш с украинцем. Однако выдвинул одно условие, если Василий Ломаченко примет его, то сможет второй раз выйти на ринг против Теофимо Лопеса.

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Реванш состоится только в том случае, если боксер из Украины изменит весовую категорию.

Если реванш с Ломаченко состоится, то лишь в весе 140 фунтов. Только так. Мне уже сложно держаться в весе 135, я готов пойти выше. Хотят реванш – пусть переходят в 140 фунтов,

– заявил Лопес.

Лопес добавил, что все боксеры, которые захотят выйти против него на ринг, должны сначала подняться в эту весовую категорию. Интересно, что на это ответит Ломаченко, который не собирался менять вес.

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