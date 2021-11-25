Лопес выдвинул Ломаченко условие, которое позволит провести реванш
Источник:Complex.com
Теофимо Лопес наотрез отказывался давать реванш Василию Ломаченко. Теперь американский боксер уже сам заговорил за второй бой, но при одном условии.
Ультиматум для Ломаченко
Абсолютный чемпион мира в легком весе готов провести реванш с украинцем. Однако выдвинул одно условие, если Василий Ломаченко примет его, то сможет второй раз выйти на ринг против Теофимо Лопеса.
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Реванш состоится только в том случае, если боксер из Украины изменит весовую категорию.
Если реванш с Ломаченко состоится, то лишь в весе 140 фунтов. Только так. Мне уже сложно держаться в весе 135, я готов пойти выше. Хотят реванш – пусть переходят в 140 фунтов,
– заявил Лопес.
Лопес добавил, что все боксеры, которые захотят выйти против него на ринг, должны сначала подняться в эту весовую категорию. Интересно, что на это ответит Ломаченко, который не собирался менять вес.
Ломаченко – Лопес: что известно о противостоянии
- В октябре 2020 года Лопес нанес горькое поражение Ломаченко, отобрав у украинца его титулы чемпиона мира в легком весе. После этой победы над Василием американец стал абсолютным чемпионом мира в этом дивизионе.
- После этого поединка американец еще не выходил на ринг, что не скажешь о боксере из Украины. Ломаченко успешно вернулся на ринг, нокаутировав японца Масайоши Накатани.
- Хотя до этого пытался уговорить Лопеса и его команду провести реванш. Но американская сторона была категорична против второго боя.
- Оба боксера уже официально получили своих новых соперников. Ломаченко в декабре выйдет на ринг против ганца Ричарда Комми, а Лопес сойдется с Джорджом Камбососом. В этом бою американец попытается защитить свои чемпионские пояса.