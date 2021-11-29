Лопес решил убежать от Ломаченко и Камбососа: боксер сменит весовую категорию
29 ноября 2021 , 12:46Читати новину українською
Источник:твиттер Майкла Бенсона
Американский боксер Теофимо Лопес решил не проводить реванш с Джорджем Камбососом или Василием Ломаченко. Бывший абсолютный чемпион мира сменит весовую категорию.
Лопес хочет боя с Тейлором
Теофимо Лопес-старший, отец боксера, сообщил, что реванша с Камбососом не будет. Он заявил, что Лопес перейдет в полусреднюю весовую категорию.
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Теофимо планирует вернуться в ринг в феврале 2022 года. Боксер хочет сразиться с абсолютным чемпионом мира Джошом Тейлором.
Реванша не будет. Мое ошибка, что так долго держал сына в легком весе. Мы поднимемся в первый полусредний, проведем бой в феврале, а затем с Джошом Тейлором. Это ничего не меняет,
– сказал Лопес-старший.
Лопес проиграл Камбососу
- В ночь с 27 на 28 ноября в США состоялся бой между Лопесом и Камбососом. Американец впервые защищал титулы чемпиона мира после победы над Василием Ломаченко.
- Бой длился все 12 раундов. Боксеры побывали в обоюдных нокдаунах, после чего судьи отдали победу австралийцу. Для Лопеса это дебютное поражение.
- Реванш между Лопесом и Камбососом не предусмотрен контрактом. Однако Джордж пригласил Лопеса в Австралию, чтобы провести там второй бой.
- Интересно, что Камбосос перед поединком с Теофимо обещал, что даст шанс Василию Ломаченко. Украинец безуспешно добивался реванша с Лопесом и, похоже, не получит его из-за перехода американца в другой вес.