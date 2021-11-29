Лопес решил убежать от Ломаченко и Камбососа: боксер сменит весовую категорию

Американский боксер Теофимо Лопес решил не проводить реванш с Джорджем Камбососом или Василием Ломаченко. Бывший абсолютный чемпион мира сменит весовую категорию.

Лопес хочет боя с Тейлором

Теофимо Лопес-старший, отец боксера, сообщил, что реванша с Камбососом не будет. Он заявил, что Лопес перейдет в полусреднюю весовую категорию.

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Теофимо планирует вернуться в ринг в феврале 2022 года. Боксер хочет сразиться с абсолютным чемпионом мира Джошом Тейлором.

Реванша не будет. Мое ошибка, что так долго держал сына в легком весе. Мы поднимемся в первый полусредний, проведем бой в феврале, а затем с Джошом Тейлором. Это ничего не меняет,

– сказал Лопес-старший.

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