Лопес хоче бою з Тейлором

Теофімо Лопес-старший, батько боксера, повідомив, що реваншу з Камбососом не буде. Він заявив, що Лопес перейде у напівсередню вагову категорію.

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Теофімо планує повернутися у ринг в лютому 2022 року. Боксер хоче битися з абсолютним чемпіоном світу Джошом Тейлором.

Реваншу не буде. Моя помилка, що так довго тримав сина у легкій вазі. Ми піднімемося у перший напівсередній, проведемо бій у лютому, а потім із Джошом Тейлором. Це нічого не змінює,

– сказав Лопес-старший.

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