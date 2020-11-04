Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес серьезно настроен попробовать свои силы в смешанных единоборствах. Американец хочет провести бой в UFC против Марлона Веры.

Теофимо не на шутку настроился, чтобы выйти на ринг против эквадорского бойца, который недавно нанес сенсационное поражение непобедимому Шону О'Мэлли. Об этом рассказал Лопес, когда отвечал на вопросы в Instagram, сообщает EssentiallySports.

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Новый опыт для Лопеса

"Как на счет поединка с Марлоном Верой? UFC? Сорвем розу? Я никогда раньше не был на событиях UFC. Поэтому в чем дело, Дэйна Уайт. Приведи меня, мужик", – сказал Теофимо.

Добавим, что Вера 16 августа победил О'Мэлли. Эквадорец сразу пошел в атаку и получил победу над американцем еще в первом раунде. Вера нанес несколько мощных ударов в голову, в частности в челюсть. Судья решил остановить драку и засчитал победу эквадорцу.

27-летний эквадорский боец получил 16-ю победу (шесть нокаутов) при шести поражениях и одной ничьей.

Кто такой Марлон Вера? Обладатель титула WSOF, был претендентом на титул чемпиона UFC, но проиграл в поединке за пояс против Сехудо. Соперник отправил Веру в технический нокаут уже в третьем раунде.